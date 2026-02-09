Гламур победил сцену: как шпагат Волочковой стал символом эпохи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой превратился в личный бренд и точный маркер смены культурных ориентиров, отметил журналист, музыкальный критик Сергей Соседов. О том, почему эпатаж оказался важнее классического балета, он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Анастасия Волочкова
Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анастасия Волочкова

Соседов подчеркнул, что образ Волочковой нельзя рассматривать как случайный скандал или деградацию профессии. По его словам, речь идет об осознанной стратегии, которая точно совпала с запросами эпохи и логикой медийной востребованности.

"Шпагат, который придумала Волочкова для себя, — это ее фирменный знак, ее фишка, печать, мем. Не каждый сможет придумать себе такое, шпагат. Мы говорим: "Настя Волочкова", и сразу вспоминается ее шпагат", — отметил Соседов.

Он добавил, что с приходом эпохи гламура изменились не только тренды, но и критерии успеха, где узнаваемость и просмотры стали важнее служения высокому искусству. В этой логике медийный образ оказался гораздо эффективнее классической карьеры.

"Если это востребовано, если это нужно, если это собирает миллионные просмотры и приносит какие-то деньги, почему бы это не показывать, почему бы не использовать, почему бы не выставлять", — пояснил эксперт.

Полная запись выпуска с Сергеем Соседовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
