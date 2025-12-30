Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Диетолог посоветовала вернуться к сбалансированному питанию после праздников
Землетрясение на Тайване вызвало опасения за мировые поставки чипов — Reuters
Грязные оконные рамы ускоряют износ окон и уплотнителей — рекомендации idealista

Эти строки не рассчитаны на лайки: Ургант зачитaл письма подростков с неизлечимыми болезнями

Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
Шоу-бизнес

Иван Ургант записал эмоциональное обращение, которое за несколько часов разошлось по соцсетям и вызвало сотни откликов. В центре видео — письма подростков с тяжёлыми, неизлечимыми заболеваниями, которые рассуждают о смерти без пафоса и страха. Эти строки сложно читать без внутреннего отклика, но именно в этом и заключается их сила.

Иван Ургант
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

Обращение из хосписа "Дом с маяком"

47-летний актер и телеведущий записал видео из детского хосписа "Дом с маяком", который оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым с неизлечимыми диагнозами. Ургант начал обращение с зачитывания писем подростков — подопечных фонда. В этих текстах дети откровенно делятся тем, как они представляют свои последние дни, и где им хотелось бы провести это время.

"Я хотел бы умереть в хосписе. Там же провести последние дни. Пока слабо представляю, как поймать тот самый момент, поэтому положусь на врачей. Вообще представляю свое идеальное умирание у моря", — зачитaл Иван Ургант.

В других письмах подростки объясняют, почему не хотят умирать в больнице или дома, рассуждают о близких, животных и атмосфере, в которой им было бы спокойнее.

"Точно не хочу умирать в реанимации в больнице. Это будет ужасно, без близких и родных. И туда не впустят мою собаку", — говорится в одном из писем.

"В хосписе все лучше, так что хотелось бы попасть туда. Умирать дома плохо для моих птиц. У меня дома два волнистых попугая, у них слабенькие легкие…" — продолжил телеведущий.

Письмо без трагизма и страхa

Одно из зачитанных писем резко отличалось по тону. Его автор попросил отказаться от слез и привычных ритуалов прощания, которые создают ощущение безысходности.

"Если узнаю, что кто-то рыдает на похоронах, пристрелю этого человека. Без шуток. Не хотелось бы этой гнетущей атмосферы, безумных поминок с едой. Пусть прощание будет без трагизма. Ведь мы прощаемся не навсегда", — процитировал Ургант.

Эта цитата стала одной из самых обсуждаемых и подчеркнула, что разговор о смерти может быть честным и спокойным, без давления и шаблонных эмоций.

Личное обращение к зрителям

После писем Иван Ургант обратился к аудитории напрямую, представившись как попечитель фонда и человек, который давно поддерживает работу хосписа.

"Здравствуйте! Это я, Иван Ургант. Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик, попечитель фонда "Дом с маяком", который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Я хочу пожелать нам всем любви и мира. Мы мало думаем о смерти, пока мы живем. А вот дети с тяжёлыми заболеваниями думают", — отметил он.

Видео вызвало сильную эмоциональную реакцию пользователей. В комментариях зрители писали, что не смогли сдержать слез, благодарили телеведущего и сотрудников фонда за честный разговор и реальную помощь.

Помощь, которая продолжается

Подобное обращение Ургант публиковал и год назад, подчеркивая, что поддержка фонда помогает не только обеспечить уход, но и дает шанс некоторым подопечным переехать из хосписа в семьи, где они получают заботу и внимание. Телеведущий участвует и в других благотворительных инициативах — ранее он перевел 500 тысяч рублей в фонд, работающий с людьми с аутизмом.

Благотворительные инициативы и поддержка звезд

Работу "Дома с маяком" поддерживают и другие публичные люди. На одном из благотворительных вечеров в Москве, где присутствовали Юлия Пересильд, Агата Муцениеце, Светлана Бондарчук, Настасья Самбурская и другие, удалось собрать около 80 миллионов рублей. Часть средств была направлена именно этому хоспису.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Недвижимость
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Последние материалы
Красная сумка стала главным акцентом зимних образов
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Рябина укрепляет почву и повышает её плодородие
Салат "Август" с грибами, картошкой и ветчиной готовят слоями
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.