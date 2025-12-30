Эти строки не рассчитаны на лайки: Ургант зачитaл письма подростков с неизлечимыми болезнями

Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти

Иван Ургант записал эмоциональное обращение, которое за несколько часов разошлось по соцсетям и вызвало сотни откликов. В центре видео — письма подростков с тяжёлыми, неизлечимыми заболеваниями, которые рассуждают о смерти без пафоса и страха. Эти строки сложно читать без внутреннего отклика, но именно в этом и заключается их сила.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иван Ургант

Обращение из хосписа "Дом с маяком"

47-летний актер и телеведущий записал видео из детского хосписа "Дом с маяком", который оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым с неизлечимыми диагнозами. Ургант начал обращение с зачитывания писем подростков — подопечных фонда. В этих текстах дети откровенно делятся тем, как они представляют свои последние дни, и где им хотелось бы провести это время.

"Я хотел бы умереть в хосписе. Там же провести последние дни. Пока слабо представляю, как поймать тот самый момент, поэтому положусь на врачей. Вообще представляю свое идеальное умирание у моря", — зачитaл Иван Ургант.

В других письмах подростки объясняют, почему не хотят умирать в больнице или дома, рассуждают о близких, животных и атмосфере, в которой им было бы спокойнее.

"Точно не хочу умирать в реанимации в больнице. Это будет ужасно, без близких и родных. И туда не впустят мою собаку", — говорится в одном из писем.

"В хосписе все лучше, так что хотелось бы попасть туда. Умирать дома плохо для моих птиц. У меня дома два волнистых попугая, у них слабенькие легкие…" — продолжил телеведущий.

Письмо без трагизма и страхa

Одно из зачитанных писем резко отличалось по тону. Его автор попросил отказаться от слез и привычных ритуалов прощания, которые создают ощущение безысходности.

"Если узнаю, что кто-то рыдает на похоронах, пристрелю этого человека. Без шуток. Не хотелось бы этой гнетущей атмосферы, безумных поминок с едой. Пусть прощание будет без трагизма. Ведь мы прощаемся не навсегда", — процитировал Ургант.

Эта цитата стала одной из самых обсуждаемых и подчеркнула, что разговор о смерти может быть честным и спокойным, без давления и шаблонных эмоций.

Личное обращение к зрителям

После писем Иван Ургант обратился к аудитории напрямую, представившись как попечитель фонда и человек, который давно поддерживает работу хосписа.

"Здравствуйте! Это я, Иван Ургант. Писатель, велогонщик, музыкальный эксцентрик, попечитель фонда "Дом с маяком", который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым. Я хочу пожелать нам всем любви и мира. Мы мало думаем о смерти, пока мы живем. А вот дети с тяжёлыми заболеваниями думают", — отметил он.

Видео вызвало сильную эмоциональную реакцию пользователей. В комментариях зрители писали, что не смогли сдержать слез, благодарили телеведущего и сотрудников фонда за честный разговор и реальную помощь.

Помощь, которая продолжается

Подобное обращение Ургант публиковал и год назад, подчеркивая, что поддержка фонда помогает не только обеспечить уход, но и дает шанс некоторым подопечным переехать из хосписа в семьи, где они получают заботу и внимание. Телеведущий участвует и в других благотворительных инициативах — ранее он перевел 500 тысяч рублей в фонд, работающий с людьми с аутизмом.

Благотворительные инициативы и поддержка звезд

Работу "Дома с маяком" поддерживают и другие публичные люди. На одном из благотворительных вечеров в Москве, где присутствовали Юлия Пересильд, Агата Муцениеце, Светлана Бондарчук, Настасья Самбурская и другие, удалось собрать около 80 миллионов рублей. Часть средств была направлена именно этому хоспису.