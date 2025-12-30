Леонтьев пропал — и внезапно вернулся с миллионами: что на самом деле происходит с карьерой певца

Валерий Леонтьев прилетел в Россию и готовится к концертам

Валерий Леонтьев в последние годы редко появляется на публике, из-за чего вокруг его имени постоянно возникают слухи. После переезда в США многие решили, что артист окончательно завершил карьеру и больше не выйдет на сцену. Однако события последних месяцев показывают, что певец по-прежнему готов принимать приглашения и выступать для публики. Об этом сообщает издание 7Дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерий Леонтьев на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала 2017"

Жизнь за океаном и слухи о завершении карьеры

Около трёх лет назад Валерий Леонтьев переехал в США, где обосновался в Майами в доме своей супруги Людмилы Исакович. Она давно ведёт бизнес в Америке, поэтому переезд выглядел логичным шагом. Почти сразу после этого в медиапространстве начали обсуждать возможный уход артиста на пенсию и отказ от гастрольной деятельности. Сам певец эти разговоры не комментировал, предпочитая сохранять паузу.

Несмотря на молчание, Леонтьев время от времени напоминал о себе. В прошлом году он неожиданно появился на закрытом мероприятии во Франции, а затем вышел на сцену фестиваля "Новая волна", куда его пригласил Игорь Крутой. Эти выступления стали сигналом, что артист не ставит окончательную точку в карьере.

Возвращение в Россию и декабрьские планы

В декабре стало известно, что Валерий Леонтьев вновь прилетел в Россию. Почти на месяц он расстался с женой и поселился в своей московской квартире. В столице у певца запланирована серия выступлений, преимущественно на частных мероприятиях. По неофициальной информации, доход от корпоративов может составить не менее 60 миллионов рублей.

Такие форматы выступлений сегодня всё чаще выбирают артисты старшего поколения. Они позволяют сохранить сценическую форму, не перегружая график, и при этом оставаться востребованными у публики.

Концерт в Таиланде и внимание к здоровью

После работы в Москве Леонтьев планирует отправиться в Таиланд. Там готовится крупное выступление для российских поклонников, проживающих и отдыхающих в регионе. По слухам, гонорар за концерт может достигать 30 миллионов рублей.

Из-за состояния здоровья артист придерживается строгого режима и даёт не более одного концерта в день. В 76 лет такая осторожность становится необходимой мерой, позволяющей избежать переутомления и сохранить голос.

Райдер и рабочие привычки артиста

Райдер Валерия Леонтьева остаётся достаточно скромным по меркам шоу-бизнеса. В списке требований — минеральная вода без газа, стол, зеркало, лампа, фрукты, бутылка 18-летнего виски, а также гладильная доска, вешалка и салфетки. Такой набор подчёркивает практичный подход артиста к работе и отсутствие излишней демонстративности.