Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Замиокулькас, хлорофитум и спатифиллум отнесли к разным месяцам года — Actualno
Выделенных Украине средств хватило бы на четыре Дубая — Панченко
В ядре Земли обнаружено ранее неизвестное состояние материи — Everyeye Tech
В испанском ресторане Botín Гойя носил еду, а Хемингуэй писал романы
В Испании обнаружили 4 почти целых яйца динозавров, пролежавшие в земле 72 млн лет
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Посадка малины зимой повышает урожайность за счёт раннего укоренения

Музыка решает всё: какие новогодние хиты дарят Любови Успенской уют, а какие портят настроение

Песни из "Иронии судьбы" вгоняют в тоску Любовь Успенскую
Шоу-бизнес

У каждого артиста есть свои личные музыкальные ассоциации с Новым годом, которые формировались годами. Для кого-то это семейные традиции, для кого-то — кадры из любимых фильмов и знакомые с детства мелодии. Эти песни возвращают ощущение ожидания чуда и зимнего уюта.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Любовь Успенская

Какие новогодние песни особенно близки Любови Успенской

Любовь Успенская рассказала, что главной новогодней композицией для неё остаётся песня "Пять минут" из культовой кинокомедии "Карнавальная ночь". Этот номер в исполнении Людмилы Гурченко давно стал неотъемлемой частью праздничной атмосферы и звучит практически в каждом доме в последние дни декабря. По словам певицы, мелодия объединяет поколения и остаётся актуальной даже для самых маленьких слушателей. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

"Даже дети обожают эту песню, а мы фактически с молоком матери её впитали. Вот именно эта легендарная песня у меня связана с Новым годом", — уточнила певица Любовь Успенская.

Артистка отметила, что её собственные песни тоже могут создавать ощущение зимнего волшебства, особенно когда они ассоциируются с важными личными событиями, концертами и встречами в праздничные дни.

Музыка из кино и личное восприятие праздника

Новогодние фильмы давно стали отдельной частью культурного кода, но отношение к их музыкальному сопровождению у всех разное. Успенская призналась, что не все популярные мелодии вызывают у неё положительные эмоции. Некоторые известные композиции из классических картин она предпочитает не слушать.

"Это некоторые песни из кинофильма "Ирония судьбы”. Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря", — добавила певица.

Такой взгляд подчёркивает, что даже признанные новогодние хиты могут восприниматься по-разному в зависимости от настроения и личного опыта слушателя.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Спирт и эфирные компоненты в ополаскивателе для рта применяют против грибка ногтей
Красота и стиль
Спирт и эфирные компоненты в ополаскивателе для рта применяют против грибка ногтей
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Транзит Урана в Близнецах запустит шестилетний цикл перемен
В испанском ресторане Botín Гойя носил еду, а Хемингуэй писал романы
Заборы с промежутками стали самым популярным вариантом зимой
В Испании обнаружили 4 почти целых яйца динозавров, пролежавшие в земле 72 млн лет
Лаваш и картофель считаются основой быстрых праздничных блюд
Символы уходящего года удерживают энергию прошлого
Ходьба с поднятием колен активирует мышцы кора после 50 — Eat This Not That
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.