Музыка решает всё: какие новогодние хиты дарят Любови Успенской уют, а какие портят настроение

Песни из "Иронии судьбы" вгоняют в тоску Любовь Успенскую

У каждого артиста есть свои личные музыкальные ассоциации с Новым годом, которые формировались годами. Для кого-то это семейные традиции, для кого-то — кадры из любимых фильмов и знакомые с детства мелодии. Эти песни возвращают ощущение ожидания чуда и зимнего уюта.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Любовь Успенская

Какие новогодние песни особенно близки Любови Успенской

Любовь Успенская рассказала, что главной новогодней композицией для неё остаётся песня "Пять минут" из культовой кинокомедии "Карнавальная ночь". Этот номер в исполнении Людмилы Гурченко давно стал неотъемлемой частью праздничной атмосферы и звучит практически в каждом доме в последние дни декабря. По словам певицы, мелодия объединяет поколения и остаётся актуальной даже для самых маленьких слушателей. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

"Даже дети обожают эту песню, а мы фактически с молоком матери её впитали. Вот именно эта легендарная песня у меня связана с Новым годом", — уточнила певица Любовь Успенская.

Артистка отметила, что её собственные песни тоже могут создавать ощущение зимнего волшебства, особенно когда они ассоциируются с важными личными событиями, концертами и встречами в праздничные дни.

Музыка из кино и личное восприятие праздника

Новогодние фильмы давно стали отдельной частью культурного кода, но отношение к их музыкальному сопровождению у всех разное. Успенская призналась, что не все популярные мелодии вызывают у неё положительные эмоции. Некоторые известные композиции из классических картин она предпочитает не слушать.

"Это некоторые песни из кинофильма "Ирония судьбы”. Слишком тоскливые там есть мелодии, вгоняют в депрессию, честно говоря", — добавила певица.

Такой взгляд подчёркивает, что даже признанные новогодние хиты могут восприниматься по-разному в зависимости от настроения и личного опыта слушателя.