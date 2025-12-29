Кошки Куклачёва сорвали привычный порядок цирка: что произошло в день, когда артиста увезли со сцены

Два года назад жизнь Юрия Куклачёва оказалась под реальной угрозой. Во время выступления ему внезапно стало плохо, и номер пришлось срочно прервать. Артиста экстренно госпитализировали с инфарктом, и дальнейшие события он долгое время не комментировал. Об этом сообщает "КП".
Инфаркт настиг Куклачёва прямо во время работы перед зрителями. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи смогли стабилизировать артиста и провести срочное вмешательство. Лишь спустя время он решился рассказать подробности операции, которые оказались неожиданными даже для близких.
"Во время операции я с врачом разговаривал. Наркоз мне поздно было давать — меня привезли в таком состоянии… Он через дырочку заходил, через вену — а с такими бляшками надо бы вскрывать грудную клетку…" — рассказал дрессировщик Юрий Куклачев.
По его словам, медики выбрали максимально щадящий, но рискованный путь, чтобы спасти жизнь без полноценного наркоза. Такое решение принималось с учётом критического состояния пациента и особенностей сердечно-сосудистой системы.
Отдельной частью этой истории стала реакция животных, с которыми артист работает много лет. Когда Куклачёва увезли на скорой, кошки, по его словам, повели себя непривычно.
"Несколько кошек отказались есть. И работать отказались. Я же первое отделение отработал — и меня увезли. Я сыну Диме успел сказать: с моими кошками работай. Так они все отказались! Ни одна моя не вышла. Они как почувствовали — папе плохо", — поделился артист.
Даже опытный коллектив, привыкший к сменам и репетициям, полностью "остановился", словно ощущая отсутствие хозяина. Для циркового мира, где важны режим, тренировки и дисциплина, такое поведение стало исключительным.
После выписки из клиники Куклачёв вновь встретился со своими питомцами. Эта встреча, по его словам, стала эмоциональной кульминацией всей истории.
"Это же надо — как они чувствуют! Они страдали, переживали — папы нет. Они как экстрасенсы. Среди всех животных в мире кошка единственная ощущает человека на энергетическом уровне", — отметил Юрий Куклачёв.
Артист рассказал, что кошки буквально окружили его, прижимались и не отходили, словно компенсируя время разлуки. Этот момент он считает подтверждением особой связи человека и животного.
