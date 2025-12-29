Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запуск автомобиля с толкача повредил электронику двигателя
В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald
Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%
Регулярные тренировки повышают базовый метаболизм после 40 лет — тренеры
В Токио дом уместил жизнь там, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц
Поднятые дворники предотвратили примерзание к стеклу
Главная опасность ватрушек — отсутствие контроля на горках — биатлонист Драчев
Кошка ищет теплое место, а не лечит боль — зоопсихолог Мирослав Волков

Кошки Куклачёва сорвали привычный порядок цирка: что произошло в день, когда артиста увезли со сцены

Кошки Куклачёва отказались работать, когда ему стало плохо
Шоу-бизнес

Два года назад жизнь Юрия Куклачёва оказалась под реальной угрозой. Во время выступления ему внезапно стало плохо, и номер пришлось срочно прервать. Артиста экстренно госпитализировали с инфарктом, и дальнейшие события он долгое время не комментировал. Об этом сообщает "КП".

Юрий Куклачёв
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Куклачёв

Испытание на сцене и в операционной

Инфаркт настиг Куклачёва прямо во время работы перед зрителями. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи смогли стабилизировать артиста и провести срочное вмешательство. Лишь спустя время он решился рассказать подробности операции, которые оказались неожиданными даже для близких.

"Во время операции я с врачом разговаривал. Наркоз мне поздно было давать — меня привезли в таком состоянии… Он через дырочку заходил, через вену — а с такими бляшками надо бы вскрывать грудную клетку…" — рассказал дрессировщик Юрий Куклачев.

По его словам, медики выбрали максимально щадящий, но рискованный путь, чтобы спасти жизнь без полноценного наркоза. Такое решение принималось с учётом критического состояния пациента и особенностей сердечно-сосудистой системы.

Реакция кошек в момент опасности

Отдельной частью этой истории стала реакция животных, с которыми артист работает много лет. Когда Куклачёва увезли на скорой, кошки, по его словам, повели себя непривычно.

"Несколько кошек отказались есть. И работать отказались. Я же первое отделение отработал — и меня увезли. Я сыну Диме успел сказать: с моими кошками работай. Так они все отказались! Ни одна моя не вышла. Они как почувствовали — папе плохо", — поделился артист.

Даже опытный коллектив, привыкший к сменам и репетициям, полностью "остановился", словно ощущая отсутствие хозяина. Для циркового мира, где важны режим, тренировки и дисциплина, такое поведение стало исключительным.

Возвращение после больницы

После выписки из клиники Куклачёв вновь встретился со своими питомцами. Эта встреча, по его словам, стала эмоциональной кульминацией всей истории.

"Это же надо — как они чувствуют! Они страдали, переживали — папы нет. Они как экстрасенсы. Среди всех животных в мире кошка единственная ощущает человека на энергетическом уровне", — отметил Юрий Куклачёв.

Артист рассказал, что кошки буквально окружили его, прижимались и не отходили, словно компенсируя время разлуки. Этот момент он считает подтверждением особой связи человека и животного.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Последние материалы
15–20 минут кардио в день улучшают работу сердца и лёгких
Томление мяса проводят при снижении температуры до 150°С
В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald
Кошки Куклачёва отказались работать, когда ему стало плохо
Маникюр "кошачий глаз" станет главным трендом 2026 года
Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%
Регулярные тренировки повышают базовый метаболизм после 40 лет — тренеры
В Токио дом уместил жизнь там, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Виргинская хурма выдерживает морозы до −30 °C — агроном Николай Курдюмов
Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.