Новогоднее шоу с двойным дном: Анне Семенович предложили миллионы за образ, который не увидят дети

В преддверии новогодних праздников Анне Семенович снова поступило необычное и дорогостоящее предложение. Речь шла о частном выступлении в образе Снегурочки с откровенным акцентом и особыми требованиями к шоу. Несмотря на внушительный гонорар, певица предпочла отказаться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, состоятельный поклонник пригласил Анну Семенович выступить на закрытом мероприятии, пообещав выплату в размере 12 миллионов рублей. Формально событие позиционировалось как праздник с участием детей, однако условия выступления говорили о другом. Заказчик настаивал на сексуализированном образе Снегурочки, ярком макияже и максимально откровенном наряде.
Подобные запросы, как отмечается, поступают артистке регулярно каждый год перед Новым годом. В требованиях фигурируют элементы флирта, провокационное поведение и сценический образ, который не соответствует формату детского праздника. Семенович последовательно отказывается от таких форматов, несмотря на финансовую привлекательность.
Тот же поклонник, не скрывавший своей личности, начал делать подобные предложения ещё в прошлом году. Тогда сумма гонорара составляла около 5 миллионов рублей. В текущем сезоне ставка выросла почти в два с половиной раза, однако ответ певицы остался прежним.
Анна Семенович, как следует из публикации, предпочитает сохранять границы профессиональной этики и не участвовать в проектах, которые могут вызвать неоднозначную реакцию публики. Для артистки важно, чтобы формат выступлений соответствовал её имиджу и ожиданиям широкой аудитории.
Частные мероприятия нередко предполагают нестандартные сценарии и высокие бюджеты. Однако для публичных персон такие предложения несут репутационные риски. Один неудачный образ может повлиять на контракты, рекламные интеграции и отношение поклонников.
Кроме того, участие в мероприятиях, формально заявленных как детские, но имеющих иной подтекст, может вызвать общественный резонанс. Поэтому многие артисты предпочитают классические концертные форматы и проверенные сценарии шоу.
Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?