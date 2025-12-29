Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новогоднее шоу с двойным дном: Анне Семенович предложили миллионы за образ, который не увидят дети

Анна Семенович отказалась играть роль сексуальной Снегурочки
Шоу-бизнес

В преддверии новогодних праздников Анне Семенович снова поступило необычное и дорогостоящее предложение. Речь шла о частном выступлении в образе Снегурочки с откровенным акцентом и особыми требованиями к шоу. Несмотря на внушительный гонорар, певица предпочла отказаться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анна Семенович
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Семенович

Предложение с высоким гонораром

По данным источника, состоятельный поклонник пригласил Анну Семенович выступить на закрытом мероприятии, пообещав выплату в размере 12 миллионов рублей. Формально событие позиционировалось как праздник с участием детей, однако условия выступления говорили о другом. Заказчик настаивал на сексуализированном образе Снегурочки, ярком макияже и максимально откровенном наряде.

Подобные запросы, как отмечается, поступают артистке регулярно каждый год перед Новым годом. В требованиях фигурируют элементы флирта, провокационное поведение и сценический образ, который не соответствует формату детского праздника. Семенович последовательно отказывается от таких форматов, несмотря на финансовую привлекательность.

История настойчивого поклонника

Тот же поклонник, не скрывавший своей личности, начал делать подобные предложения ещё в прошлом году. Тогда сумма гонорара составляла около 5 миллионов рублей. В текущем сезоне ставка выросла почти в два с половиной раза, однако ответ певицы остался прежним.

Анна Семенович, как следует из публикации, предпочитает сохранять границы профессиональной этики и не участвовать в проектах, которые могут вызвать неоднозначную реакцию публики. Для артистки важно, чтобы формат выступлений соответствовал её имиджу и ожиданиям широкой аудитории.

Почему артисты отказываются от провокационных форматов

Частные мероприятия нередко предполагают нестандартные сценарии и высокие бюджеты. Однако для публичных персон такие предложения несут репутационные риски. Один неудачный образ может повлиять на контракты, рекламные интеграции и отношение поклонников.

Кроме того, участие в мероприятиях, формально заявленных как детские, но имеющих иной подтекст, может вызвать общественный резонанс. Поэтому многие артисты предпочитают классические концертные форматы и проверенные сценарии шоу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
