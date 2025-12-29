Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Гончарова советует быть осторожнее с имитированной икрой
Volkswagen протестировал сценарий роботакси без водителя — Arabalar
Курорт Нисеко стал международным центром зимнего отдыха — гиды
Литва и "Газпром" заключили сделку на 5 лет
Комбинация кожи и вязаной манжеты стала трендом зимних перчаток — стилист Никифорова
Обычная почва не подходит для орхидей — нужен субстрат на основе коры — Real Simple
Еда с праздничного стола вызывает у животных расстройства пищеварения — ветеринары
Место извержения вулкана определяет рост наводнений в тропиках — Earth
Окунитесь в феерию новогоднего волшебства в Московском театре иллюзии

Когда дворец мешает жить: Григорий Лепс прощается с самой заметной недвижимостью в Подмосковье

Григорий Лепс хочет продать два особняка за 550 млн рублей
Шоу-бизнес

Григорий Лепс решил расстаться с одной из самых заметных своих резиденций в Подмосковье. Певец выставил на продажу сразу два особняка на Новой Риге, выполненные в тайском стиле и рассчитанные на большую семью и работу. Общая стоимость объекта оценивается в 550 миллионов рублей. Об этом сообщает "СтарХит".

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Почему Лепс решил продать подмосковную резиденцию

Два коттеджа расположены в поселке "Коровино" и были построены в середине 2010-х годов, когда артист жил с супругой Анной Шаплыковой. После развода один из домов оказался пустующим, а во втором Григорий Лепс продолжал жить сам, занимая гостевую комнату. Со временем стало очевидно, что столь масштабная недвижимость перестала соответствовать его текущему образу жизни.

По словам окружения артиста, решение о продаже связано не только с бытовыми причинами, но и с новыми планами. Лепс не скрывает намерений устроить масштабную свадьбу с Авророй Кибой, а такие торжества требуют серьёзных финансовых вложений. Ранее сам исполнитель говорил, что готов расставаться с активами, если это необходимо для новых проектов и личных целей.

"Естественно, есть какие-то активы, от которых нужно избавиться, но это не так просто по нынешним временам. Они уйдут, но, может быть, не за свою цену. Я собираюсь построить ещё одну студию получше этой. А эту скорее всего продам", — говорил народный артист Григорий Лепс в одном из интервью.

Что представляет собой продаваемый объект

Основной жилой дом площадью 1885 квадратных метров полностью готов к проживанию. Внутри — дорогая мебель, антиквариат, техника премиальных брендов, системы "умный дом" и современное мультимедиа-оборудование. Особое внимание уделено зоне отдыха: здесь есть бассейн, сауна и полноценный спа-комплекс.

В доме предусмотрены семь спален, гостиная, библиотека, кухня со столовой, постирочная, гараж, зимний сад и просторная терраса. Участок площадью 20 соток оформлен ландшафтным дизайном, на территории расположен искусственный пруд.

Второе строение ещё крупнее — 2765 квадратных метров. Оно используется как продюсерский центр и включает несколько музыкальных студий, кабинеты, тренажёрный зал, бильярдную, четыре спальни с санузлами и помещение для персонала. Здесь записывались альбомы Лепса последних лет и проходили закрытые встречи с коллегами по шоу-бизнесу.

Дополнительные активы артиста

Помимо подмосковной усадьбы, Григорий Лепс владеет квартирой в центре Москвы площадью 83 квадратных метра. Рыночная стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 70 миллионов рублей. Также у музыканта есть земельный участок в Тверской области — 4,2 гектара рядом с руслом Волги, подаренные ему другом.

"У меня есть небольшие земельные угодья. Прекрасное место, прямо в лесу. Построю себе небольшой домик. Там недалеко Старицкий монастырь… Буду ходить туда грехи замаливать", — рассуждал артист в одном из интервью.

Сравнение: жилая резиденция и продюсерский центр

Жилой коттедж ориентирован на комфортное проживание семьи и отдых, включая спа-зону, библиотеку и зимний сад. Продюсерский центр, напротив, создавался как рабочее пространство с профессиональными музыкальными студиями и помещениями для гостей. В совокупности оба объекта образуют закрытую резиденцию, сочетающую частную жизнь и бизнес-инфраструктуру.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Розовый шоколад Ruby разработала компания Barry Callebaut Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Орхидеи чаще выбирают для зимних подарков в квартирах — Ciceksel
Volkswagen протестировал сценарий роботакси без водителя — Arabalar
Курорт Нисеко стал международным центром зимнего отдыха — гиды
Литва и "Газпром" заключили сделку на 5 лет
Комбинация кожи и вязаной манжеты стала трендом зимних перчаток — стилист Никифорова
Обычная почва не подходит для орхидей — нужен субстрат на основе коры — Real Simple
Ископаемые кости сохранили молекулы обмена веществ — Nature
Еда с праздничного стола вызывает у животных расстройства пищеварения — ветеринары
Место извержения вулкана определяет рост наводнений в тропиках — Earth
Окунитесь в феерию новогоднего волшебства в Московском театре иллюзии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.