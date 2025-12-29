Брижит Бардо ушла, но тайна осталась: у актрисы была страна, которую она называла духовно своей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

28 декабря ушла из жизни Брижит Бардоактриса, которая стала не просто звездой французского кино, а культурным символом целой эпохи. Для миллионов она навсегда осталась воплощением свободы, женской смелости и внутреннего бунта против условностей. Но за публичным образом скрывалась сложная судьба, одиночество и неожиданный интерес к русской культуре и России.

Актриса Брижит Бардо
Фото: gettyimages.ca by Gamma-Legends, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Актриса Брижит Бардо

Встреча, похожая на киноэпизод

История их знакомства началась в Париже и вполне могла бы лечь в основу сценария. В начале 2000-х Александр Добровинский владел русским рестораном с национальной кухней и атмосферой, куда однажды без лишнего шума зашла Брижит Бардо. Персонал сразу позвонил владельцу, но тот предупредил, что сможет приехать позже. Актриса спокойно согласилась подождать.

"Мне позвонили из ресторана и сообщили, что пришла Брижит Бардо и хочет встретиться с хозяином. Я предупредил, что смогу приехать только к восьми часам. Она согласилась", — вспоминает адвокат Александр Добровинский.

К тому моменту Бардо уже много лет вела замкнутый образ жизни и избегала публичных мест. Ресторан привлек её не статусом, а атмосферой уюта и спокойствия, которых ей так не хватало.

"Её единственной просьбой было не предавать её никогда, не рассказывать о её посещениях ресторана прессе и не звать журналистов", — отмечает Добровинский.

Интерес к России и русской культуре

Со временем стало ясно, что визиты Бардо в русское заведение не были случайными. У актрисы был искренний интерес к России, её истории и современности. Она немного знала русский язык и внимательно следила за тем, что происходит за пределами Франции.

Особенно близкой для нее оказалась тема защиты животных. Именно здесь, по её словам, она видела совпадение собственных ценностей и политических решений российских властей.

Тайная мечта о поездке в Россию

Даже в последние годы жизни Брижит Бардо не теряла интереса к стране, которая казалась ей духовно близкой. В одном из последних разговоров с Добровинским она призналась, что мечтает побывать в России — тихо и без внимания прессы.

"Она говорила, что если найдёт в себе силы приехать, то обязательно приедет в Россию. И добавляла: "Только никому меня не показывай", — вспоминает он.

Этот визит, по её словам, должен был быть "для души", без официальных мероприятий и камер.

Цена всемирной славы

Как пишет сайт aif.ru, за внешним блеском всегда скрывалась трагическая сторона жизни Бардо. По словам Добровинского, она остро переживала утрату "старой Франции" и чувствовала себя чужой в новом мире.

"У неё невероятно трагическая судьба… Её боготворили люди и ненавидело общество. И она в этом жила", — говорит он.

Общество воспринимало её не как человека, а как образ. На выставке в Брюсселе её фотографию подписали оскорблением, в Италии актрису забросали помидорами из-за роли в кино. Папарацци дежурили у её дома, лишая возможности вести обычную жизнь.

"На нас смотрели все, включая поваров, которые вышли из кухни… Пришлось немедленно уйти", — вспоминал Добровинский один из таких эпизодов.

Уход из кино и новый смысл

В 1973 году, в 39 лет, Брижит Бардо приняла решение, которое шокировало индустрию: она навсегда ушла из кинематографа. Вместо съёмочных площадок появились уединение в Сен-Тропе и работа в сфере защиты животных.

"Она посвятила свою жизнь животным, говоря, что это ангелы на земле", — рассказывает Добровинский.

Она остро реагировала на любые проявления жестокости, в том числе за пределами Франции, и требовала строгого наказания за преступления против животных.

Память и наследие

Для Александра Добровинского Брижит Бардо навсегда останется не только кинодивой, но и человеком, который не пошёл на компромисс с собой.

"Для меня она главная и последняя французская звезда кинематографа… человек, который смог бросить вызов обществу и никогда от этого вызова не отступить", — подчёркивает он.

В память о ней у адвоката остался редкий бюст Марианны — символ Франции, моделью для которого в своё время стала именно Бардо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
