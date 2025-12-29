Татьяна Куртукова выступила против Юрия Лозы: в конфликте всплыло тревожное слово

Известный музыкант Юрий Лоза неожиданно решил обратиться к молодой аудитории и попробовать себя в новом формате. Итогом эксперимента стала песня с необычным названием "Сосёночки", которую автор предложил современной исполнительнице. История сотрудничества, однако, обернулась публичным конфликтом и резкой реакцией. Об этом рассказала певица Татьяна Куртукова в шоу "Кстати".

Фото: commons.wikimedia.org by LeoAlexF, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Татьяна Куртукова

Неожиданное предложение от автора "Плота"

Юрий Лоза, давно ассоциирующийся с хитом "Плот" и музыкой прошлых десятилетий, решил сменить творческий вектор и написать композицию для более молодой аудитории. Новая песня получила название "Сосёночки" — по словам автора, оно происходит от слова "сосна" и должно вызывать светлые и природные ассоциации.

Музыкант предложил трек Татьяне Куртуковой, которая в последние годы активно заявляет о себе на сцене. Певица отнеслась к инициативе спокойно и без конфликта, однако от покупки композиции отказалась, сославшись на собственное видение репертуара.

Резкая реакция и публичные комментарии

После отказа ситуация получила неожиданное продолжение. Уже на следующий день Юрий Лоза публично заявил, что не знаком ни с самой исполнительницей, ни с её песней "Матушка-земля", добавив, что, по его мнению, в стране о ней никто не знает.

Такая форма реакции резко контрастировала с первоначальным предложением о сотрудничестве и вызвала обсуждение в медиапространстве. Слова музыканта быстро разошлись по соцсетям и стали поводом для дискуссий о корректности публичных высказываний известных артистов.

Почему певица заговорила о газлайтинге

Татьяна Куртукова расценила произошедшее как классический пример газлайтинга — ситуации, когда после отказа одну из сторон пытаются обесценить или поставить под сомнение её значимость. По словам артистки, подобное поведение часто встречается в творческой среде, где личные решения нередко воспринимаются болезненно.

При этом судьба самой песни "Сосёночки" остаётся неизвестной. Кто станет её исполнителем, пока не сообщается, если только эта информация не известна самому автору.