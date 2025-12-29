Шурик влюбился не в неё: что помешало Бузовой сняться в главной роли в новогодней комедии

Бузова не сыграла главную роль в комедии ТНТ из-за занятости

Ольга Бузова призналась, что рассчитывала на более заметную роль в новогодней комедии, но в итоге появилась в кадре лишь эпизодически. Артистка откровенно рассказала, почему так произошло и как она отнеслась к выбору другой актрисы на главную линию сюжета. Певица также поделилась закулисными деталями съёмок и личными впечатлениями от проекта. Об этом сообщает VOICE.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ольга Бузова

Почему Бузова оказалась не в центре сюжета

39-летняя артистка приняла участие в новогоднем музыкальном фильме "Новые приключения Шурика", который зрители увидят 31 декабря на телеканале ТНТ. Проект стал современной интерпретацией советской киноклассики, а главную женскую роль в нём исполнила Марина Кравец. Именно в её героиню влюбляется Шурик, которого сыграл Тимур Батрутдинов.

Ольге Бузовой достался гораздо более скромный образ — медсестры. Артистка не скрывает, что ожидала другого распределения ролей и поначалу была удивлена таким решением.

"Я не понимаю, почему я не играла. Я никого по сути не сыграла. Мы взяли кадр из "Форреста Гампа". Я медсестра, сижу на лавочке и задаю вопрос Шурику: "Так, расскажи же мне, что произошло?" — рассказала певица.

График против главной роли

Несмотря на эмоции, Бузова объяснила, что причина отсутствия у неё главной роли была вполне прагматичной. По словам артистки, в период съёмок у неё был крайне плотный рабочий график, который не позволил полноценно включиться в проект.

"А, у меня дат не было! Так бы Тимур был в меня влюблён", — с иронией отметила Ольга.

Такое признание звучит без обид и скорее подчёркивает рабочий характер ситуации. Бузова подчеркнула, что с интересом собирается посмотреть фильм и оценить работу коллег.

Неожиданная встреча на площадке

Съёмки принесли ещё один сюрприз — в проекте оказался задействован бывший возлюбленный артистки Давид Манукян. При этом сама Ольга не была в курсе его участия и узнала об этом уже после.

"А он там снимался? Ну как нравится… Но я его не узнала, кстати", — призналась Бузова в шоу "Кстати" с Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым.

Что ждёт зрителей в новогоднем фильме

Артистка ранее рассказывала, что картина строится на миксе знакомых сюжетов и современных отсылок. Зрителей ждут мотивы культовых советских комедий и узнаваемые элементы западного кино.

"В этом фильме будут отсылки и к "Операции Ы", и к "Кавказской пленнице", и к "Служебному роману". Но, помимо этого, зрители увидят мотивы голливудских блокбастеров — "Субстанции", "Дьявол носит Prada", "Форрест Гамп", "Побег из Шоушенка", — отметила Ольга.

По её словам, проект создавался с расчётом на активное обсуждение, а новогодний формат и узнаваемые образы должны сделать фильм одним из самых заметных праздничных релизов.