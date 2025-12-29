Ремейк задел личное: зять Алентовой нарушил молчание о сериале Москва слезам не верит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зять Алентовой раскритиковал сериал "Москва слезам не верит"
Шоу-бизнес

Новые версии культовых фильмов снова становятся поводом для споров в профессиональной среде. Не все представители киноиндустрии готовы мириться с переосмыслением советской классики. Особенно остро на эту тему высказался актёр, напрямую связанный с историей знаменитой картины. Об этом он рассказал в интервью порталу "Культура".

Актёр Игорь Гордин
Фото: commons.wikimedia.org by Геннадий Авраменко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актёр Игорь Гордин

Отношение к пересъёмкам классики

Актёр Игорь Гордин резко оценил сериал "Москва слезам не верит. Всё только начинается", который вышел осенью 2025 года. Проект был заявлен как многосерийная версия по мотивам одноимённого фильма Владимира Меньшова. Для Гордина эта тема имеет личное значение: режиссёр оригинала был его тестем, а главную роль в картине сыграла Вера Алентова, его тёща.

По словам актёра, он изначально скептически относится к идее переснимать знаковые фильмы. Гордин убеждён, что такие работы редко способны сохранить атмосферу и смысл первоисточника. Он отмечает, что оригинальные ленты становятся частью культурной памяти и не нуждаются в обновлении.

Почему ремейк вызвал разочарование

Гордин признался, что посмотрел сериал в интернете, но впечатления остались негативными. По его мнению, проект не демонстрирует самостоятельной художественной ценности и лишь использует узнаваемое название.

"Сериал на тему "Москва слезам не верит" я посмотрел в Сети. Он сделан не талантливо. Это тоже попытка заработать очки на чужом. Но все мы прекрасно знаем, как называется то, когда берут чужое", — отметил актёр.

Аналогичную реакцию у него ранее вызвал фильм "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова. Гордин считает, что в подобных ремейках исчезают юмор, музыкальность и лирика, которые делали оригиналы по-настоящему любимыми.

История оригинального фильма

Фильм "Москва слезам не верит" вышел на экраны в 1979 году и быстро стал одним из самых узнаваемых советских кинопроизведений. Интересно, что Владимир Меньшов сначала сомневался, стоит ли снимать в главной роли собственную жену Веру Алентову, опасаясь обвинений в предвзятости. Однако опасения не оправдались: картина получила признание зрителей и профессионалов.

В 1981 году лента была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", что стало важным событием для советского кино и до сих пор считается знаковым достижением.

Сравнение: оригинал и современные ремейки

Оригинальный фильм отличался цельным сценарием, живыми диалогами и точным отражением эпохи. Он создавался как самостоятельное высказывание, без расчёта на продолжения или расширенные версии. Современные ремейки и сериальные адаптации, напротив, часто опираются на узнаваемый бренд и стараются встроить сюжет в формат телевидения или стриминговых сервисов.

При этом новые проекты нередко теряют интонацию первоисточника и смещают акценты, чтобы соответствовать актуальным трендам. Именно это, по мнению критиков, и вызывает у части зрителей ощущение вторичности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
