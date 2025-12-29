Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва дороже всех — 4 360 рублей за поздравление от Деда Мороза
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки

Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия

Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Шоу-бизнес

История с квартирой Ларисы Долиной неожиданно получила продолжение в публичном поле и вышла далеко за рамки судебного процесса. Одной из самых громких фигур в этой дискуссии стала певица Слава, которая открыто поддержала покупательницу жилья. Артистка уверена, что именно её позиция привлекла к делу повышенное внимание общества. Об этом она рассказала в шоу "Кстати".

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Почему Слава решила высказаться публично

После того как Верховный суд вынес решение в пользу Полины Лурье, Слава опубликовала эмоциональное видео с поздравлением покупательницы квартиры. По словам певицы, она не ожидала никакой обратной связи, но вскоре получила личный звонок.

"Мне позвонила Полина и её адвокат Светлана после того, как Верховный суд вынес это решение. Они сказали: "Спасибо вам большое". Потому что весь этот общественный резонанс начался с меня. У меня мурашки по коже, я никогда не жду благодарностей, я человек такой, помогающий", — поделилась певица Слава.

Артистка подчеркнула, что действовала искренне и не из расчёта на поддержку коллег или реакцию публики. Тем не менее её поступок вызвал заметный отклик в профессиональной среде.

Реакция коллег и отношение к Ларисе Долиной

По словам Славы, многие артисты лично связались с ней после выхода ролика. Коллеги удивлялись её прямоте и тому, что она решилась жёстко высказаться в адрес народной артистки.

"Мне максимально приятно, потому что мне позвонили столько артистов. Говорят: "Как тебе не страшно, как ты так можешь?" Я же ещё показала этот приём Ларисы Долиной с типа слезами. Но это всё не правда! Зачем морочить голову честным людям? Я по правде живу", — добавила певица.

Ведущий Азамат Мусагалиев поинтересовался, связывалась ли с ней сама Лариса Александровна.

"Я думаю, если со мной что-то случится в ближайшее время, тогда да", — ответила Слава.

Судебное решение и попытка договориться

Слава рассказала, что в день заседания Верховного суда, которое прошло 25 декабря, она была занята работой и не могла следить за онлайн-трансляцией. Информацию о ходе процесса ей передавала помощница.

"Я работала в этот момент, и моя помощница периодически присылала мне какие-то скриншоты. Я, честно, до конца не верила, что это может произойти", — призналась исполнительница хита "Одиночество-сволочь".

После оглашения решения стало известно, что Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках в ближайшее время. Народная артистка пыталась договориться с Полиной Лурье об отсрочке выселения до конца января, однако покупательница не приняла предложенные условия.

"Я иногда думаю, нечего жалеть злое, плохое и несправедливое. Жалейте слабых, тех, кто сам себе помочь не может: детей, больных, инвалидов. А здесь то что? Развод и всё!" — заявила Слава.

Возможные новые иски и личные последствия

Певица не исключает, что судебные разбирательства могут затронуть и её саму. По словам Славы, ей уже намекали на возможный иск из-за резких высказываний.

"На меня хотят подать в суд за то, что я рядом с народной артисткой матерюсь. А если ещё за слово "г…о" будут судить… Я сразу сказала, что я лучше отсижу 15 суток с максимально адекватными людьми, чем буду стоять с этими народными на сцене", — пожаловалась артистка.

Стоит отметить, что громкое дело отразилось не только на репутации участников, но и на рынке жилья. После скандала участились случаи, когда продавцы и покупатели стали с осторожностью относиться к сделкам, особенно если речь идёт о дорогой недвижимости или известных людях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Тщательную влажную уборку полов рекомендуют проводить раз в 2–3 недели — Real Simple
Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата
Чесночная шелуха подходит для приготовления ароматного бульона
Гиалуроновая кислота удерживает влагу в коже
Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд
Грибы вызывают у собак расстройство пищеварения — кинолог Голубев
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
Фестиваль форели тянет семьи в южнокорейскую деревню Суми — Korea Herald
Агрессивное торможение сокращает ресурс тормозных дисков
Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.