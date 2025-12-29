Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия

Слава призналась, что на неё хотят подать в суд из-за мата

История с квартирой Ларисы Долиной неожиданно получила продолжение в публичном поле и вышла далеко за рамки судебного процесса. Одной из самых громких фигур в этой дискуссии стала певица Слава, которая открыто поддержала покупательницу жилья. Артистка уверена, что именно её позиция привлекла к делу повышенное внимание общества. Об этом она рассказала в шоу "Кстати".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Почему Слава решила высказаться публично

После того как Верховный суд вынес решение в пользу Полины Лурье, Слава опубликовала эмоциональное видео с поздравлением покупательницы квартиры. По словам певицы, она не ожидала никакой обратной связи, но вскоре получила личный звонок.

"Мне позвонила Полина и её адвокат Светлана после того, как Верховный суд вынес это решение. Они сказали: "Спасибо вам большое". Потому что весь этот общественный резонанс начался с меня. У меня мурашки по коже, я никогда не жду благодарностей, я человек такой, помогающий", — поделилась певица Слава.

Артистка подчеркнула, что действовала искренне и не из расчёта на поддержку коллег или реакцию публики. Тем не менее её поступок вызвал заметный отклик в профессиональной среде.

Реакция коллег и отношение к Ларисе Долиной

По словам Славы, многие артисты лично связались с ней после выхода ролика. Коллеги удивлялись её прямоте и тому, что она решилась жёстко высказаться в адрес народной артистки.

"Мне максимально приятно, потому что мне позвонили столько артистов. Говорят: "Как тебе не страшно, как ты так можешь?" Я же ещё показала этот приём Ларисы Долиной с типа слезами. Но это всё не правда! Зачем морочить голову честным людям? Я по правде живу", — добавила певица.

Ведущий Азамат Мусагалиев поинтересовался, связывалась ли с ней сама Лариса Александровна.

"Я думаю, если со мной что-то случится в ближайшее время, тогда да", — ответила Слава.

Судебное решение и попытка договориться

Слава рассказала, что в день заседания Верховного суда, которое прошло 25 декабря, она была занята работой и не могла следить за онлайн-трансляцией. Информацию о ходе процесса ей передавала помощница.

"Я работала в этот момент, и моя помощница периодически присылала мне какие-то скриншоты. Я, честно, до конца не верила, что это может произойти", — призналась исполнительница хита "Одиночество-сволочь".

После оглашения решения стало известно, что Лариса Долина должна покинуть квартиру в Хамовниках в ближайшее время. Народная артистка пыталась договориться с Полиной Лурье об отсрочке выселения до конца января, однако покупательница не приняла предложенные условия.

"Я иногда думаю, нечего жалеть злое, плохое и несправедливое. Жалейте слабых, тех, кто сам себе помочь не может: детей, больных, инвалидов. А здесь то что? Развод и всё!" — заявила Слава.

Возможные новые иски и личные последствия

Певица не исключает, что судебные разбирательства могут затронуть и её саму. По словам Славы, ей уже намекали на возможный иск из-за резких высказываний.

"На меня хотят подать в суд за то, что я рядом с народной артисткой матерюсь. А если ещё за слово "г…о" будут судить… Я сразу сказала, что я лучше отсижу 15 суток с максимально адекватными людьми, чем буду стоять с этими народными на сцене", — пожаловалась артистка.

Стоит отметить, что громкое дело отразилось не только на репутации участников, но и на рынке жилья. После скандала участились случаи, когда продавцы и покупатели стали с осторожностью относиться к сделкам, особенно если речь идёт о дорогой недвижимости или известных людях.