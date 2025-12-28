Усталость накапливается, но есть главное: с кем Бузова решила обязательно встретиться до праздников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Шоу-бизнес

Конец года для Ольги Бузовой проходит в режиме максимальной нагрузки, где каждый день расписан по минутам. Певица и телеведущая честно призналась, что усталость накапливается, а сил к праздникам остаётся всё меньше. Тем не менее даже в таком графике она находит время для самого важного — семьи. Об этом Ольга Бузова рассказала в своих социальных сетях.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

График на пределе и честность с подписчиками

В преддверии Нового года рабочие будни артистки напоминают марафон без пауз. Съёмки, перелёты и участие в проектах следуют один за другим, и времени на восстановление почти не остаётся. По словам Бузовой, в праздничную ночь она будет скорее "вползать", чем входить с привычной лёгкостью, однако этот темп для неё уже стал частью профессии. Публичная работа требует полной самоотдачи, особенно в период повышенного спроса на артистов.

Несмотря на усталость, звезда не скрывает своего состояния и делится им с аудиторией. Такой открытый подход давно стал её визитной карточкой и вызывает отклик у подписчиков, которые узнают в этом собственные предновогодние переживания.

Встреча с отцом как личный приоритет

Сразу после перелёта Ольга отправилась к отцу, чтобы увидеть родных до наступления праздников. Для неё эта встреча была принципиальной — конец года артистка считает временем, когда особенно важно быть рядом с близкими. Домашняя атмосфера, семейное застолье и простое человеческое общение стали для неё источником поддержки.

"Папуля с супругой, как всегда, наготовили полный стол вкусной еды, хотя я просила этого не делать. И познакомил с новым питомцем. Было вкусно и душевно", — написала звезда.

Тёплые кадры с семьёй показали, что за сценическим образом и плотным графиком стоит человек, которому важно чувствовать заботу и эмоциональное равновесие.

Семья, здоровье и баланс

В завершение Бузова подчеркнула, что при всей занятости неизменным приоритетом для неё остаются здоровье и счастье семьи. Именно ради этого она старается всё успевать, даже когда силы на исходе. Такой подход отражает стремление найти баланс между карьерой и личной жизнью — задачу, знакомую многим в конце года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
