Марафоны и миллионы остались в прошлом: чем теперь занята Елена Блиновская в колонии

Елена Блиновская занялась пошивом одежды в колонии
Шоу-бизнес

Жизнь Елены Блиновской после приговора резко изменилась, и теперь о ней известно лишь со слов близких. Её отец рассказал, чем бывшая интернет-звезда занимается в колонии и с какими трудностями сталкивается. Оказалось, что осуждённой пришлось пережить и проблемы со здоровьем. Об этом рассказал отец Блиновской Олег Останин Telegram-каналу "112".

Елена Блиновская
Фото: commons.wikimedia.org by Ольга Сергеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Блиновская

Как живёт Елена Блиновская в колонии

После этапирования в колонию общего режима Елена Блиновская осваивается в новых условиях. По словам отца, сейчас она занята пошивом одежды — это одна из форм трудовой занятости для заключённых. Работа помогает структурировать день и быстрее адаптироваться к режиму, который в местах лишения свободы строго регламентирован.

Недавно у Блиновской возникли проблемы со здоровьем. Она провела несколько дней в санитарной части, где находилась под наблюдением врачей. После лечения состояние улучшилось, и её перевели обратно в обычный блок.

Условия содержания и бытовые детали

На бытовые условия экс-блогер не жалуется. В камере, по словам родственников, есть всё необходимое, а кровати достаточно удобные для постоянного проживания. Существенных отличий от стандартных условий содержания в колонии общего режима нет.

Самым сложным для Елены остаётся ограниченное общение с семьей. Свидания разрешены лишь два раза в месяц, при этом разговоры проходят по телефону через стекло. Такой формат не позволяет полноценно поддерживать эмоциональную связь, но является общепринятой практикой в исправительных учреждениях.

Как развивалось дело Блиновской

Уголовное дело против Блиновской было возбуждено весной 2023 года. Следствие установило, что блогер скрывала реальные доходы и использовала схему дробления бизнеса, чтобы снизить налоговую нагрузку. Речь шла о периоде с 2019 по 2021 год, когда прибыль распределялась между несколькими юридическими лицами.

В результате образовалась задолженность в размере 918 миллионов рублей, включая НДС и налог на доходы физических лиц. Также ей вменили отмывание денежных средств и неправомерный оборот средств платежей.

Попытка бегства и приговор суда

После начала следственных действий Блиновская попыталась покинуть Россию, однако была задержана на границе в Смоленской области. Суд избрал для неё меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом на использование интернета. Несмотря на это, в Сети появился пост от её имени, который позже признали результатом взлома аккаунта.

Окончательный приговор был вынесен весной 2025 года. Суд признал Блиновскую виновной и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно было принято решение о конфискации имущества — недвижимости, автомобилей и банковских счетов — для частичного возмещения ущерба государству.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
