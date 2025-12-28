Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Декабрь закрутил Алсу с головой: чем певицу притягивает бешеный предновогодний ритм

Алсу получает удовольствие от предновогодней суеты
Шоу-бизнес

После сложного и публичного расставания с Яном Абрамовым певица Алсу не только не сократила профессиональную активность, но и вышла на новый творческий виток. Конец года стал для неё временем плотного графика, эмоционального подъёма и переосмысления себя. Артистка признаётся, что именно сейчас ощущает особую гармонию между сценой и личной жизнью. Об этом сообщает издание "Телепрограмма".

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

Новогодний ритм и энергия сцены

В преддверии праздников Алсу оказалась в центре почти всех основных телевизионных и концертных проектов. Съёмки, репетиции, выступления и праздничные "огоньки" заняли большую часть её расписания, но певица подчёркивает: такой темп не утомляет. Напротив, он даёт заряд энергии и ощущение причастности к большому общему событию.

"Мне очень нравится эта атмосфера: репетиции, встречи, съёмки, блеск костюмов и ощущение большого общего праздника, который мы создаём для всей страны", — призналась артистка.

Алсу отмечает, что новогодние проекты всегда требуют максимальной отдачи — от выбора сценических образов и костюмов до живого взаимодействия с музыкантами и зрителями. Для неё это не формальность, а часть профессии, где важны эмоции и искренность.

Новый этап в отношениях с музыкой

Певица говорит, что сегодня её связь с музыкой ощущается иначе, чем в начале карьеры. Это уже не импульсивное увлечение, а осознанное партнёрство, в котором есть опыт, внутренняя свобода и понимание собственных границ. Такой подход отражается и на выборе репертуара, и на подаче материала на сцене.

По словам артистки, уходящий год стал периодом личной трансформации. Он повлиял не только на её взгляды, но и на то, как она выстраивает рабочие процессы, планирует гастроли и относится к себе вне сцены.

Поддержка, которая оказалась решающей

Особое значение в этот период имела реакция поклонников. Алсу признаётся, что получила сотни сообщений от женщин из разных городов и стран. Люди делились личными историями, словами поддержки и благодарности за искренность.

"Мне писали женщины из разных городов и стран, делились своими историями, поддерживали добрыми словами. Это было невероятно ценно и трогательно", — рассказала певица.

Артистка подчёркивает, что именно такая обратная связь помогла ей по-новому взглянуть на происходящее и почувствовать, что её опыт и творчество находят живой отклик.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
