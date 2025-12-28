Франция потеряла больше, чем актрису: умерла Брижит Бардо, чьё имя стало символом свободы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Французская актриса и символ эпохи Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни. Информацию о смерти подтвердили представители фонда, но подробности пока не раскрываются. Сообщения о прощании будут опубликованы позднее. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Фонд Брижит Бардо.

Актриса Брижит Бардо
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown (Mondadori Publishers), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Актриса Брижит Бардо

Что известно о смерти актрисы

На момент публикации СМИ не назвали точную дату и официальную причину смерти. Представители фонда воздержались от комментариев, уточнив лишь, что дополнительная информация появится позже. Также пока не объявлены место и время церемонии прощания.

Ранее сообщалось, что актриса была госпитализирована с серьёзным заболеванием. Брижит Бардо около трёх недель находилась в частной клинике в Тулоне, где ей провели хирургическую операцию. Эти сведения стали известны незадолго до сообщений о её кончине.

Путь к славе и начало карьеры

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В подростковом возрасте она начала карьеру модели и уже в 14 лет снималась для журнала Elle. Одна из фотосессий привела её на кинопробы к режиссёру Марку Аллегре.

Хотя тот проект так и не был реализован, внимание кинематографистов к юной модели заметно возросло. Именно на этих пробах Бардо познакомилась с Роже Вадимом, который позже стал её первым мужем и сыграл важную роль в её творческой судьбе.

Знаковые фильмы и наследие

Кинодебют актрисы состоялся в 1952 году в комедии Жана Буайе "Нормандская дыра". Настоящий успех пришёл после выхода фильма "И Бог создал женщину" в 1956 году, поставленного Роже Вадимом. Картина сделала Бардо международной звездой и одним из главных секс-символов европейского кино.

За годы карьеры она снялась в десятках проектов, включая фильмы "Ювелиры лунного света", "Частная жизнь", "Вива, Мария!", "Мужское — женское". Эти ленты закрепили за ней статус актрисы, определившей образ французского кино второй половины XX века.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
