Прошлое напомнило о себе громко и насмешливо: экс-любовница Товстика публично обратилась к Дибровой

В публичном пространстве продолжает развиваться резонансная история вокруг личной жизни бизнесмена Романа Товстика и женщин, связанных с этим конфликтом. В центре внимания — заявления Марии Эстер-Трубицыной, которая утверждает, что состояла с ним в близких отношениях в период, когда он уже был в новом союзе. Ситуация затрагивает сразу несколько семей и детей от предыдущих браков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роза и следы от губной помады

Как возник конфликт и кто в нём участвует

История получила огласку после того, как Роман Товстик расстался с супругой, с которой воспитывал шестерых детей, и начал отношения с Полиной Дибровой, обладательницей титула "Миссис Россия — 2017". Полина также прошла через развод, и сегодня пара пытается выстроить совместную жизнь, объединив детей от прошлых союзов и демонстрируя образ новой семьи.

На этом фоне с публичными заявлениями выступила Мария Эстер-Трубицына. Она называет себя не только знакомой семьи, но и бывшей возлюбленной Товстика, подчёркивая, что их общение выходило за рамки дружбы. По словам Марии, эти отношения якобы продолжались в период, когда бизнесмен уже состоял в связи с Полиной.

Публичное обращение и личные обвинения

Эстер-Трубицына напрямую обратилась к Полине Дибровой, заявив, что та, по её мнению, не была осведомлена о ряде обстоятельств. В своём эмоциональном комментарии Мария утверждает, что встречалась с Романом наедине неоднократно и что их связь не была мимолётной.

"Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что полагаешь, что я дружила только с Леной, а с Ромой у нас ничего не было? Да? Ну что ж, дорогая, пришло время и тебе узнать правду. Я ещё и подруга Ромы, и не на один раз. Мы виделись с Ромой наедине не один раз", — заявила Мария Эстер-Трубицына.

Она также рассказала о событиях двухлетней давности, утверждая, что Роман оплатил ей операцию по увеличению груди и хотел увидеть результат уже после начала отношений с Полиной. Эти слова Мария использует как аргумент в пользу того, что связь между ними сохранялась.

История с деньгами и версия сторон

Отдельное внимание Мария уделила теме денежных требований, которые ранее обсуждались в медиапространстве. По её версии, разговор о крупной сумме возник не по её инициативе.

"Роман говорил, что не собирался меня покупать. Очень странно, потому что у меня есть другая информация. Он звонил мне и говорил: "Ты что, хочешь пойти к Андрею Малахову и рассказать всю правду?" Я ответила: "Ну да, ты же вышел в СМИ и рассказал всю неправду. Теперь моя очередь", — пояснила Эстер-Трубицына.

По словам Марии, Роман пытался убедить её не предавать ситуацию огласке и предлагал решить вопрос финансово.

"Я попросила 24 миллиона рублей, Рома ответил, что я вконец обнаглела", — резюмировала она.

Сравнение публичных конфликтов в личной жизни известных людей

Подобные истории нередко становятся предметом широкого обсуждения, особенно когда речь идёт о медийных персонажах и предпринимателях. В одних случаях стороны стараются уладить разногласия без публичных заявлений, в других — конфликт выходит в СМИ, телешоу и социальные сети. Отличие этой ситуации в том, что в неё вовлечены дети от предыдущих браков и сразу несколько взрослых, каждый из которых отстаивает свою версию событий.