Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой

Юлия Меньшова выпустила новый эпизод шоу после смерти матери
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова вернулась в эфир с новым выпуском программы "Самознание" в сложный для себя период. Это первый эпизод шоу, вышедший после смерти её матери — актрисы Веры Алентовой. Проект был записан заранее, но решение не менять сетку вещания оказалось для ведущей принципиальным.

Телеведущая Юлия Меньшова
Фото: old.glavarb.ru by Пресс-служба Главы РБ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Телеведущая Юлия Меньшова

Выпуск, записанный до трагедии

Новый эпизод программы "Самознание" был снят задолго до 25 декабря — даты, которая стала переломной для семьи Меньшовой. В этот день Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет. По информации, озвученной ранее, причиной стал сердечный приступ, произошедший во время прощания в театре с Анатолием Лобоцким.

Юлия Меньшова объяснила, почему выпуск всё же вышел в эфир, несмотря на личную утрату и эмоциональную нагрузку. Она подчеркнула, что у проекта есть обязательства перед партнёрами, а также напомнила о важной роли матери в её профессиональной жизни.

"Этот выпуск снимали задолго до 25 декабря. Мы не можем сорвать эфир из-за обязательств перед партнёрами. Но мама очень любила "Самопознание", всегда с удовольствием смотрела мои программы. Уверена, мамочка была бы рада этому выпуску", — написала Юлия Меньшова в соцсетях.

Разговор о языке и привычках

Гостем программы стал лингвист Владимир Пахомов. Темой выпуска стало отношение к языку в повседневной жизни и в цифровой среде. В студии обсудили, как меняется речевой этикет в мессенджерах и соцсетях, где проходит граница допустимого в использовании мата и почему некоторые слова со временем приобретают неожиданную окраску.

Отдельное внимание уделили сезонной лексике. Разговор коснулся новогодних выражений, включая слово "хвоя", которое в определённом контексте может звучать почти как ругательство. Также участники затронули происхождение образа Деда Мороза и его возможную связь со словом "мерзкий", а заодно порассуждали, корректно ли говорить "вкусное оливье" и можно ли получать удовольствие от "запаха мандарин".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
