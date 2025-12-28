Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Ксении Собчак хочет быть единственным ребёнком в семье
Налоги, энергетические проблемы угрожают стабильности экономики Германии — Tagesschau
Индикатор airbag может указывать на скрытые повреждения после ДТП — Carandmotor
Пылевые клещи в матрасах и обивке повышают уровень пыли — аллерголог Каджигал
Официальное регулирование криптовалют изменит рынок и защитит пользователей — Никитин
Сочетание куриной грудки и овощей ускоряет обмен веществ вечером — Белновости
Стресс у собак во время фейерверков связан с особенностями слуха — кинолог Кравченко
Размах лап Omothymus schioedtei превышает 20 см — данные Just Talks
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace

Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову

Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Шоу-бизнес

Москва готовится проститься с одной из самых узнаваемых актрис советского и российского кино. Церемония прощания с Верой Алентовой соберёт в одном месте её коллег, учеников и зрителей, для которых она десятилетиями оставалась символом сильной и искренней актёрской игры. Прощание и похороны пройдут в знаковых для актрисы местах столицы.

Актриса Вера Алентова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Вера Алентова

Когда и где пройдёт прощание с Верой Алентовой

Гражданская панихида состоится в Театре имени Пушкина — сцене, с которой была неразрывно связана жизнь Веры Алентовой. Здесь она служила почти шесть десятилетий, выходила на подмостки в своих первых спектаклях и продолжала играть уже в зрелом возрасте. Для театра и его зрителей это место стало естественным выбором для прощания с актрисой, чьё имя давно вписано в его историю.

Ожидается, что церемонию посетят не только родные и коллеги, но и многочисленные поклонники. Алентова оставила заметный след не только в театре, но и в кино, а её роли до сих пор остаются узнаваемыми и востребованными у разных поколений зрителей.

Где похоронят народную артистку

Последнее пристанище Вера Алентова обретёт на Новодевичьем кладбище. Её похоронят рядом с супругом — режиссёром Владимиром Меньшовым. Это решение стало логичным продолжением их общей судьбы: творческой, семейной и человеческой. Новодевичье кладбище давно считается местом покоя выдающихся деятелей культуры, и имя Алентовой органично вписывается в этот ряд.

Подготовка участка началась заранее. Сотрудники кладбища расчищают дорожки от снега, приводят территорию в порядок и готовят всё необходимое для церемонии. Могилу будут копать непосредственно в день похорон, после чего место захоронения оформят хвоей и установят навес, защищающий от осадков.

Как семья готовится к траурной церемонии

Организационные вопросы взяла на себя семья актрисы. У Веры Алентовой осталась дочь Юлия Меньшова, а также двое взрослых внуков — Андрей и Таисия Гордины. Именно они сейчас занимаются всеми формальностями и поддерживают друг друга в этот непростой период.

С учётом ожидаемого наплыва людей сотрудники кладбища предусмотрели дополнительные меры. В частности, рядом с памятником Владимиру Меньшову временно уберут скамейку, чтобы освободить пространство для пришедших проститься.

Обстоятельства смерти актрисы

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания с актёром Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Свидетели отмечали, что актриса выглядела бодро и самостоятельно поднималась по лестнице с букетом цветов, однако вскоре потеряла сознание.

Бригада скорой помощи доставила её в больницу уже в состоянии клинической смерти. Врачи почти час пытались спасти актрису, но усилия оказались безрезультатными. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Налоги, энергетические проблемы угрожают стабильности экономики Германии — Tagesschau
Индикатор airbag может указывать на скрытые повреждения после ДТП — Carandmotor
Бытовые отходы используются как замена покупным контейнерам
Пылевые клещи в матрасах и обивке повышают уровень пыли — аллерголог Каджигал
Официальное регулирование криптовалют изменит рынок и защитит пользователей — Никитин
Сочетание куриной грудки и овощей ускоряет обмен веществ вечером — Белновости
Стресс у собак во время фейерверков связан с особенностями слуха — кинолог Кравченко
Белое пальто включили в базу зимнего гардероба
Салат "Морская душа" готовят из мидий, кальмаров и яиц
Размах лап Omothymus schioedtei превышает 20 см — данные Just Talks
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.