Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову

Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Москва готовится проститься с одной из самых узнаваемых актрис советского и российского кино. Церемония прощания с Верой Алентовой соберёт в одном месте её коллег, учеников и зрителей, для которых она десятилетиями оставалась символом сильной и искренней актёрской игры. Прощание и похороны пройдут в знаковых для актрисы местах столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Актриса Вера Алентова

Когда и где пройдёт прощание с Верой Алентовой

Гражданская панихида состоится в Театре имени Пушкина — сцене, с которой была неразрывно связана жизнь Веры Алентовой. Здесь она служила почти шесть десятилетий, выходила на подмостки в своих первых спектаклях и продолжала играть уже в зрелом возрасте. Для театра и его зрителей это место стало естественным выбором для прощания с актрисой, чьё имя давно вписано в его историю.

Ожидается, что церемонию посетят не только родные и коллеги, но и многочисленные поклонники. Алентова оставила заметный след не только в театре, но и в кино, а её роли до сих пор остаются узнаваемыми и востребованными у разных поколений зрителей.

Где похоронят народную артистку

Последнее пристанище Вера Алентова обретёт на Новодевичьем кладбище. Её похоронят рядом с супругом — режиссёром Владимиром Меньшовым. Это решение стало логичным продолжением их общей судьбы: творческой, семейной и человеческой. Новодевичье кладбище давно считается местом покоя выдающихся деятелей культуры, и имя Алентовой органично вписывается в этот ряд.

Подготовка участка началась заранее. Сотрудники кладбища расчищают дорожки от снега, приводят территорию в порядок и готовят всё необходимое для церемонии. Могилу будут копать непосредственно в день похорон, после чего место захоронения оформят хвоей и установят навес, защищающий от осадков.

Как семья готовится к траурной церемонии

Организационные вопросы взяла на себя семья актрисы. У Веры Алентовой осталась дочь Юлия Меньшова, а также двое взрослых внуков — Андрей и Таисия Гордины. Именно они сейчас занимаются всеми формальностями и поддерживают друг друга в этот непростой период.

С учётом ожидаемого наплыва людей сотрудники кладбища предусмотрели дополнительные меры. В частности, рядом с памятником Владимиру Меньшову временно уберут скамейку, чтобы освободить пространство для пришедших проститься.

Обстоятельства смерти актрисы

Вера Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания с актёром Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Свидетели отмечали, что актриса выглядела бодро и самостоятельно поднималась по лестнице с букетом цветов, однако вскоре потеряла сознание.

Бригада скорой помощи доставила её в больницу уже в состоянии клинической смерти. Врачи почти час пытались спасти актрису, но усилия оказались безрезультатными. Причиной смерти стала тромбоэмболия.