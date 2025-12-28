Не возраст и не работа: Ксения Собчак раскрыла настоящую причину отказа от второго ребёнка

Сын Ксении Собчак хочет быть единственным ребёнком в семье

Тема материнства снова оказалась в центре внимания после откровенного разговора Ксении Собчак о семье и детях. В беседе она затронула личные границы, отношения с сыном и отношение к возможному пополнению. Рассказ получился честным и без попыток дать универсальные ответы. Об этом Собчак рассказала в интервью Иде Галич.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Как Платон относится к идее брата или сестры

Ксения Собчак призналась, что её сын Платон не испытывает энтузиазма при мысли о появлении ещё одного ребенка в семье. По словам телеведущей, мальчик искренне считает, что внимание мамы должно принадлежать только ему. Такой подход она объясняет схожестью с собственным детством, ведь сама росла единственным ребёнком и не хотела делить родительскую любовь. Этот опыт, как считает Собчак, во многом отразился и на характере сына.

"[Говорила] не дай бог, я хочу быть одна, ты должна любить ровно меня. Платону я, естественно, этого не рассказывала, но он как я. Он эгоист в этом смысле", — поделилась телеведущая.

Детские эмоции и взрослое понимание

Собчак отмечает, что воспринимает позицию Платона спокойно и без осуждения. Она считает такие чувства естественными для ребёнка, особенно если он привык быть в центре внимания. По её словам, сын не раз прямо озвучивал свои переживания, ссылаясь на её плотный рабочий график и постоянную занятость. Для неё важно слышать эти слова и учитывать эмоциональное состояние ребенка.

"Мам, ты только мне должна принадлежать. У тебя и так столько работы. Какие ещё вообще [дети]", — поделилась Ксения словами сына.

Личный вопрос без публичного ответа

Во время интервью Ида Галич также поинтересовалась, испытывает ли сама Ксения желание, чтобы у неё с Константином Богомоловым появился общий ребёнок, однако телеведущая дала понять, что не готова обсуждать эту тему публично. Она подчеркнула, что подобные решения относятся к сфере личного и не требуют комментариев для широкой аудитории.

"Это очень личный вопрос. Я на него отвечать не буду", — заявила Собчак.

Семейный контекст

Ксения Собчак родила Платона в браке с актёром Максимом Виторганом, с которым состояла в отношениях с 2013 по 2019 год. После развода она вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова, который возглавляет Театр на Бронной. Сегодня телеведущая совмещает активную профессиональную деятельность и воспитание сына, стараясь сохранять баланс между работой и семьёй.