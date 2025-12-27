Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Музыка вместо объяснений: что скрывается за новой песней Долиной с тревожным названием

Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Шоу-бизнес

История с элитной недвижимостью Ларисы Долиной получила финальный поворот после решения Верховного суда. Артистку обязали освободить квартиру в Хамовниках, которая была продана ещё летом прошлого года. На фоне судебного поражения певица неожиданно представила новую песню с говорящим названием.

Лариса Долина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Судебная точка в деле о квартире

Верховный суд поставил точку в затянувшемся конфликте между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Речь идёт о квартире в Хамовниках, право собственности на которую было оформлено более года назад. Несмотря на попытки оспорить сделку, суд признал её законной и обязал артистку съехать в ближайшие дни.

Ситуация долгое время оставалась предметом общественных дискуссий. Первоначально Долиной удалось добиться отмены договора купли-продажи: суд учел, что она действовала под давлением и не до конца осознавала происходящее. Однако последующее обращение покупательницы в высшую судебную инстанцию изменило ход дела.

Реакция певицы и новая песня

На фоне судебных новостей Лариса Долина вышла на связь с подписчиками в личном блоге. Она анонсировала новую композицию "Последнее прощай", не делая прямых комментариев о происходящем. Тем не менее публика быстро связала релиз с непростой жизненной ситуацией артистки.

"Сердце бьётся сильно. Эмоции молчат, хоть боль невыносима. Последнее люблю. Прошепчем от бессилья. Только никогда и не для кого не расправляй свои крылья", — поёт артистка в анонсе композиции.

По сюжету песня посвящена расставанию с близким человеком, однако в контексте громкого имущественного спора многие услышали в строках личное прощание с важным этапом жизни. Комментарии под публикацией были ограничены, а среди доступных отзывов — лишь поддерживающие слова поклонников.

Как развивалась история с мошенниками

Скандал начался летом прошлого года, когда стало известно, что певица стала жертвой мошеннической схемы. Долина продала квартиру за 112 миллионов рублей и передала свои сбережения людям, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Позже выяснилось, что это были аферисты.

После осознания произошедшего артистка обратилась в суд с требованием привлечь виновных к ответственности и вернуть проданную недвижимость. Первые решения оказались в её пользу, но вызвали широкий резонанс в профессиональном сообществе.

"Лариса должна быть справедливой. Если девушка, которая купила у неё квартиру, не мошенница, то должна получить недвижимость, потому что отдала за неё деньги. Всё остальное — блат и манипуляции авторитетом Долиной. Она создала очень нехороший прецедент в нашем праве", — высказывалась юрист Катя Гордон.

Что будет с квартирой дальше

После решения Верховного суда Полина Лурье окончательно закрепила за собой статус владелицы недвижимости. Согласно условиям договора, в квартире остаются мебель и техника. Лариса Долина настаивала, что заберёт лишь личные вещи, включая музыкальный инструмент и стул.

Таким образом, история с элитной квартирой в центре Москвы подошла к завершению, оставив после себя важные вопросы о защите прав собственников, доверии к сделкам и уязвимости даже публичных людей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
