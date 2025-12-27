Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
То, что не похоже ни на звёзды, ни на технику: Вера Сотникова рассказала о странной ночи на Сейшелах

Вера Сотникова увидела НЛО на Сейшельских островах
Шоу-бизнес

Необычное признание прозвучало из уст известной актрисы Веры Сотниковой. Артистка рассказала о событии, которое до сих пор не может объяснить с рациональной точки зрения. По её словам, увиденное оставило сильное эмоциональное впечатление и выбилось из привычной картины мира. Об этом она рассказала в интервью журналистке Алёне Жигаловой.

Вера Сотникова
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вера Сотникова

Необычное наблюдение во время отдыха

По словам Веры Сотниковой, странный эпизод произошёл во время её отдыха на Сейшельских островах. В один из вечеров актриса смотрела на ночное небо и заметила объекты, которые вели себя не так, как обычные звёзды или самолёты. Они мигали, перемещались и выглядели непривычно даже для человека, знакомого с путешествиями и экзотическими локациями.

Актриса подчеркнула, что хорошо помнит этот момент и осознавала происходящее. По её словам, увиденное не походило ни на спутники, ни на авиационные огни, а само ощущение от происходящего было скорее тревожным, чем романтичным.

"Я выпила тогда немного, поверьте, выпила джин-тоник, но это там надо, чтобы дезинфекцию проводить. Это был шок, это было совсем не похоже ни на что", — сообщила Вера Сотникова.

Почему истории о НЛО снова привлекают внимание

Рассказы о неопознанных летающих объектах регулярно появляются в публичном пространстве и вызывают живой интерес. Особенно активно они обсуждаются, когда о подобном опыте рассказывают известные люди. Такие признания нередко становятся поводом для дискуссий о природе явления, восприятии человека и границах научного знания.

Подобные истории воспринимаются по-разному: одни видят в них личные впечатления и особенности восприятия, другие — повод задуматься о неизученных атмосферных или астрономических явлениях. В любом случае интерес к теме НЛО остаётся стабильным на протяжении десятилетий.

Похожие заявления от других знаменитостей

Вера Сотникова — не единственная публичная персона, делившаяся подобным опытом. Ранее заслуженная артистка России Катя Лель также заявляла о встрече с неопознанным летающим объектом. По её словам, инцидент произошёл в центре Москвы, что сделало случай ещё более обсуждаемым.

Такие заявления регулярно становятся предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях. Они поднимают вопросы о том, насколько субъективным может быть восприятие необычных явлений и почему подобные эпизоды надолго остаются в памяти очевидцев.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
