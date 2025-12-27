Катя Гордон едва не подавилась конфетой: новость о бывшем муже пошла по старой дорожке

Катя Гордон запуталась в личной жизни бывшего супруга

Новость о личной жизни Александра Гордона снова привлекла внимание публики. Телеведущий официально вступил в брак в восьмой раз, и этот факт мгновенно вызвал бурную реакцию как в медиасреде, так и в соцсетях. Особое удивление у многих вызвал возраст избранницы. Об этом сообщает StarHit.

Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрист Катя Гордон

Восьмой брак и реакция бывшей супруги

61-летний Александр Гордон связал себя узами брака с 23-летней Алиной. Информация быстро разошлась по СМИ и стала поводом для ироничных комментариев. Своё отношение к событию публично высказала бывшая жена телеведущего — юрист и медиаперсона Катя Гордон.

"Я сейчас чуть не подавилась конфетой. Звонит журналистка и говорит: "Екатерина, вы не могли бы прокомментировать брак Александра Гарриевича Гордона с художницей?" Я спрашиваю: "С какой художницей? Может, с арфисткой?" Мне говорят: "Нет, с художницей", — рассказала Катя Гордон.

По словам Кати, она уже с трудом ориентируется в переменах личной жизни экс-супруга и воспринимает новости о его браках с юмором.

"Саша, что будет дальше — брак с балериной, можно с работницей Эрмитажа… Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. Катюнич придёт, всё разрулит. Живут же люди!" — улыбнулась Катя Гордон.

Обсуждение в соцсетях и общественная реакция

Новость активно обсуждают пользователи интернета. Многие недоумевают, почему известный телеведущий снова делает выбор в пользу значительно более молодых женщин. При этом вопросы возникают не только к самому Гордону, но и к его избранницам, учитывая сложный характер и публичный образ журналиста.

В комментариях можно встретить самые разные мнения — от саркастичных до откровенно критичных. Часть аудитории воспринимает происходящее как своеобразную "лотерею", другие же считают подобные союзы спорными с моральной точки зрения.

Работа на телевидении и откровенное признание

Отдельная волна обсуждений связана с профессиональной деятельностью Гордона. Пользователи Сети вспоминают, что он уже много лет ведёт программу "Мужское/Женское" на Первом канале, где обсуждаются семейные конфликты, ценности и жизненные выборы. Некоторые считают противоречивым то, что ведущий наставляет героев программы, одновременно вызывая вопросы своей личной жизнью.

Сам Александр Гарриевич ранее открыто говорил о мотивации участия в проекте.

"Тем же, чем и раньше, зарплатой. Больше ничем. Я никогда этого не скрывал. Есть единственное условие, которое изначально было поставлено каналу и редакторам: если нет какого-то выхлопа, если мы не можем чем-то помочь герою, то и рассказывать историю не надо", — отмечал телеведущий.

Он также подчёркивал, что редакция старается оказывать реальную помощь участникам: от финансовой поддержки до медицинского содействия, а итоги работы нередко подводятся в специальных выпусках.