Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дело Долиной не станет универсальным прецедентом для всех — юрист Людмила Айвар
Тирамису с пандоро используют для десертов после праздников — La Cucina Italiana
Диафрагмальное дыхание укрепляет дыхательные мышцы — врачи ЛФК
Полив горшечных роз требует контроля влажности и полного дренажа — Better H&G
Щенки испытывают сильный стресс при разлуке более двух часов
Японские народные рецепты при простуде: умэбоси, дайкон и имбирь — Just Talks
Китайские батареи LG сократили ресурс Tesla Model 3 — Autoblog
Блант-боб помогает визуально увеличить густоту тонких волос — Jenny
Россияне планируют увеличить свой доход в праздничные дни путём подработки

Катя Гордон едва не подавилась конфетой: новость о бывшем муже пошла по старой дорожке

Катя Гордон запуталась в личной жизни бывшего супруга
Шоу-бизнес

Новость о личной жизни Александра Гордона снова привлекла внимание публики. Телеведущий официально вступил в брак в восьмой раз, и этот факт мгновенно вызвал бурную реакцию как в медиасреде, так и в соцсетях. Особое удивление у многих вызвал возраст избранницы. Об этом сообщает StarHit.

Юрист Катя Гордон
Фото: commons.wikimedia.org by Валерия Катусеева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрист Катя Гордон

Восьмой брак и реакция бывшей супруги

61-летний Александр Гордон связал себя узами брака с 23-летней Алиной. Информация быстро разошлась по СМИ и стала поводом для ироничных комментариев. Своё отношение к событию публично высказала бывшая жена телеведущего — юрист и медиаперсона Катя Гордон.

"Я сейчас чуть не подавилась конфетой. Звонит журналистка и говорит: "Екатерина, вы не могли бы прокомментировать брак Александра Гарриевича Гордона с художницей?" Я спрашиваю: "С какой художницей? Может, с арфисткой?" Мне говорят: "Нет, с художницей", — рассказала Катя Гордон.

По словам Кати, она уже с трудом ориентируется в переменах личной жизни экс-супруга и воспринимает новости о его браках с юмором.

"Саша, что будет дальше — брак с балериной, можно с работницей Эрмитажа… Господи, если есть какая-то проблема, если ты попал в плен к брачным аферистам, моргни. Катюнич придёт, всё разрулит. Живут же люди!" — улыбнулась Катя Гордон.

Обсуждение в соцсетях и общественная реакция

Новость активно обсуждают пользователи интернета. Многие недоумевают, почему известный телеведущий снова делает выбор в пользу значительно более молодых женщин. При этом вопросы возникают не только к самому Гордону, но и к его избранницам, учитывая сложный характер и публичный образ журналиста.

В комментариях можно встретить самые разные мнения — от саркастичных до откровенно критичных. Часть аудитории воспринимает происходящее как своеобразную "лотерею", другие же считают подобные союзы спорными с моральной точки зрения.

Работа на телевидении и откровенное признание

Отдельная волна обсуждений связана с профессиональной деятельностью Гордона. Пользователи Сети вспоминают, что он уже много лет ведёт программу "Мужское/Женское" на Первом канале, где обсуждаются семейные конфликты, ценности и жизненные выборы. Некоторые считают противоречивым то, что ведущий наставляет героев программы, одновременно вызывая вопросы своей личной жизнью.

Сам Александр Гарриевич ранее открыто говорил о мотивации участия в проекте.

"Тем же, чем и раньше, зарплатой. Больше ничем. Я никогда этого не скрывал. Есть единственное условие, которое изначально было поставлено каналу и редакторам: если нет какого-то выхлопа, если мы не можем чем-то помочь герою, то и рассказывать историю не надо", — отмечал телеведущий.

Он также подчёркивал, что редакция старается оказывать реальную помощь участникам: от финансовой поддержки до медицинского содействия, а итоги работы нередко подводятся в специальных выпусках.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
Новости спорта
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать
Последние материалы
Гороскопы снижают тревожность на фоне неопределённости
Дело Долиной не станет универсальным прецедентом для всех — юрист Людмила Айвар
Корнесобственные розы лучше переносят горшечное выращивание
Тирамису с пандоро используют для десертов после праздников — La Cucina Italiana
Диафрагмальное дыхание укрепляет дыхательные мышцы — врачи ЛФК
Полив горшечных роз требует контроля влажности и полного дренажа — Better H&G
Щенки испытывают сильный стресс при разлуке более двух часов
Японские народные рецепты при простуде: умэбоси, дайкон и имбирь — Just Talks
Китайские батареи LG сократили ресурс Tesla Model 3 — Autoblog
Катя Гордон запуталась в личной жизни бывшего супруга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.