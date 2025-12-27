Сценарий писался на ходу: Бузова и Киркоров сделали из модной премии свадебное представление

Ольга Бузова и Филипп Киркоров снова сумели превратить светское событие в обсуждаемое шоу. Их совместное появление в центре Москвы мгновенно напомнило публике свадебную церемонию со всеми атрибутами. Торжественная атмосфера, эмоции и импровизация сделали момент похожим на репетицию настоящего бракосочетания. Об этом сообщает "МК".
Ольга Бузова и Филипп Киркоров встретились на вручении модной премии, где оба выглядели максимально эффектно. Певица выбрала белоснежное платье с длинным шлейфом, которое сразу же вызвало ассоциации с нарядом невесты. Киркоров появился в классическом костюме, завершив образ условного жениха.
Когда артисты оказались рядом на красной дорожке, реакция журналистов была мгновенной. В толпе зазвучали крики "Горько", а Филипп начал напевать Марш Мендельсона. Атмосфера стала напоминать не просто фотосессию, а полноценную свадебную сцену, пусть и в ироничном формате.
Ольга быстро подхватила игру и предложила устроить символическую репетицию свадьбы. Она с лёгкостью комментировала происходящее и объяснила, почему их дуэт так часто вызывает подобные ассоциации.
"Нас часто соединяют, и мы сами соединяемся, потому что понимаем, что мы реально очень похожи", — сказала Ольга Бузова.
Журналисты не упустили момент и напрямую поинтересовались, готова ли она связать свою жизнь с поп-королём. В хорошем настроении Бузова утвердительно кивнула, чем вызвала бурю эмоций у окружающих.
Филипп Киркоров мгновенно отреагировал на жест коллеги.
"Она сказала да!" — радостно объявил Филипп Киркоров.
Эстафету подхватили представители прессы, которые в шутку "объявили" артистов мужем и женой. Публика снова начала скандировать "Горько", однако до поцелуев дело так и не дошло.
Несмотря на ироничный характер происходящего, Бузова позволила себе искренние слова в адрес Киркорова. Она подчеркнула, что предпочитает действовать так, как считает нужным, и открыто призналась в тёплых чувствах.
"Я тебя обожаю. Я рядом. Я тебя люблю. Я тобой восхищаюсь", — сказала Ольга Бузова.
Филипп воспринял это с явным удовольствием. Артист пообещал, что предстоящую новогоднюю ночь они проведут вместе, пусть и в телевизионном формате — на экранах, а не в реальной жизни.
