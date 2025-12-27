Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смена приоритетов банков — от потребителей к бизнесу не случайна — Мехтиев
Гены устойчивости к антибиотикам существовали задолго до медицины — Biocontaminant
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили

Сценарий писался на ходу: Бузова и Киркоров сделали из модной премии свадебное представление

Ольга Бузова и Филипп Киркоров устроили репетицию свадьбы
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Филипп Киркоров снова сумели превратить светское событие в обсуждаемое шоу. Их совместное появление в центре Москвы мгновенно напомнило публике свадебную церемонию со всеми атрибутами. Торжественная атмосфера, эмоции и импровизация сделали момент похожим на репетицию настоящего бракосочетания. Об этом сообщает "МК".

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Неожиданная "свадьба" на красной дорожке

Ольга Бузова и Филипп Киркоров встретились на вручении модной премии, где оба выглядели максимально эффектно. Певица выбрала белоснежное платье с длинным шлейфом, которое сразу же вызвало ассоциации с нарядом невесты. Киркоров появился в классическом костюме, завершив образ условного жениха.

Когда артисты оказались рядом на красной дорожке, реакция журналистов была мгновенной. В толпе зазвучали крики "Горько", а Филипп начал напевать Марш Мендельсона. Атмосфера стала напоминать не просто фотосессию, а полноценную свадебную сцену, пусть и в ироничном формате.

Реакция Бузовой и импровизация

Ольга быстро подхватила игру и предложила устроить символическую репетицию свадьбы. Она с лёгкостью комментировала происходящее и объяснила, почему их дуэт так часто вызывает подобные ассоциации.

"Нас часто соединяют, и мы сами соединяемся, потому что понимаем, что мы реально очень похожи", — сказала Ольга Бузова.

Журналисты не упустили момент и напрямую поинтересовались, готова ли она связать свою жизнь с поп-королём. В хорошем настроении Бузова утвердительно кивнула, чем вызвала бурю эмоций у окружающих.

"Она сказала да" и внимание публики

Филипп Киркоров мгновенно отреагировал на жест коллеги.

"Она сказала да!" — радостно объявил Филипп Киркоров.

Эстафету подхватили представители прессы, которые в шутку "объявили" артистов мужем и женой. Публика снова начала скандировать "Горько", однако до поцелуев дело так и не дошло.

Признания без формальностей

Несмотря на ироничный характер происходящего, Бузова позволила себе искренние слова в адрес Киркорова. Она подчеркнула, что предпочитает действовать так, как считает нужным, и открыто призналась в тёплых чувствах.

"Я тебя обожаю. Я рядом. Я тебя люблю. Я тобой восхищаюсь", — сказала Ольга Бузова.

Филипп воспринял это с явным удовольствием. Артист пообещал, что предстоящую новогоднюю ночь они проведут вместе, пусть и в телевизионном формате — на экранах, а не в реальной жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Новости спорта
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Красота и стиль
Классические чёрные брюки стали основой праздничных образов
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Последние материалы
Проект "Геном человека" подтвердил близость ДНК мышей и людей — Sciencing
Салат "Снежинка" готовят из белков, креветок, риса и красной икры
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Гороскоп: 28 декабря подходит для подведения итогов
Плохая вентиляция канализации разрушает защиту сифона
Журавельник прорастает после зимней стратификации — House Digest
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Направление печки в ноги ускоряет прогрев салона автомобиля
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.