Любовный треугольник перешёл красную черту: Полина Диброва заговорила о страхе за жизнь

Диброва боится, что Елена Товстик выльет на неё кислоту

История личных отношений бизнесмена Романа Товстика получила неожиданное и тревожное продолжение. Его новая спутница Полина Диброва призналась, что опасается агрессии со стороны бывшей жены предпринимателя Елены. По словам Дибровой, ситуация после расставания оказалась эмоционально напряжённой. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Туман в лесу

Опасения после громкого расставания

Полина Диброва рассказала, что, по её мнению, болезненный разрыв Романа Товстика с супругой Еленой может привести к непредсказуемым последствиям. По её словам, она всерьёз опасается за собственную безопасность и не исключает радикальных поступков со стороны отвергнутой женщины. Эти страхи возникли на фоне эмоционального конфликта, который сопровождал расставание пары.

"Товстик — человек нестабильной психики. Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника — и он его нанял… Считаю, ей нужен специалист", — заявила Полина Диброва в разговоре с Ксенией Собчак.

Меры безопасности и реакция окружения

Опасаясь возможных инцидентов, Диброва обратилась к Роману Товстику с просьбой обеспечить ей защиту. Бизнесмен, по её словам, отнёсся к ситуации серьёзно и нанял для неё личного охранника.

При этом сама Полина отмечает, что не стремится к конфликту и считает происходящее следствием сильных эмоций. В её словах звучит надежда на то, что ситуация не выйдет за рамки слов и переживаний.

Контекст прошлых отношений

На фоне обсуждений личной жизни Полины Дибровой в медиа ранее появлялись слухи о её возможном воссоединении с телеведущим Дмитрием Дибровым, однако она уже опровергла эту информацию, подчеркнув, что после многолетнего брака супруги окончательно развелись и не планируют возобновлять отношения.