Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавровый лист под ковром помогает снизить запах сырости и животных — Obchod
Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Дисбаланс колес вызывает дрожь руля на скорости — Auto Motor und Sport
Предупреждать о задержке нужно за 15 минут до встречи — специалист по этикету
Кружево и атлас войдут в ключевые тренды сезона лето 2026 — Marianne
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Регулярная гимнастика улучшает подвижность шеи и плеч — тренеры
Рождество тестирует Европу на прочность дизельной логистики — Zero Hedge
Торт Рождественское полено с шишками: рецепт праздничного десерта

Любовный треугольник перешёл красную черту: Полина Диброва заговорила о страхе за жизнь

Диброва боится, что Елена Товстик выльет на неё кислоту
Шоу-бизнес

История личных отношений бизнесмена Романа Товстика получила неожиданное и тревожное продолжение. Его новая спутница Полина Диброва призналась, что опасается агрессии со стороны бывшей жены предпринимателя Елены. По словам Дибровой, ситуация после расставания оказалась эмоционально напряжённой. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак.

Туман в лесу
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туман в лесу

Опасения после громкого расставания

Полина Диброва рассказала, что, по её мнению, болезненный разрыв Романа Товстика с супругой Еленой может привести к непредсказуемым последствиям. По её словам, она всерьёз опасается за собственную безопасность и не исключает радикальных поступков со стороны отвергнутой женщины. Эти страхи возникли на фоне эмоционального конфликта, который сопровождал расставание пары.

"Товстик — человек нестабильной психики. Она собирается вылить на меня кислоту. Я вчера попросила Романа найти мне какого-то охранника — и он его нанял… Считаю, ей нужен специалист", — заявила Полина Диброва в разговоре с Ксенией Собчак.

Меры безопасности и реакция окружения

Опасаясь возможных инцидентов, Диброва обратилась к Роману Товстику с просьбой обеспечить ей защиту. Бизнесмен, по её словам, отнёсся к ситуации серьёзно и нанял для неё личного охранника.

При этом сама Полина отмечает, что не стремится к конфликту и считает происходящее следствием сильных эмоций. В её словах звучит надежда на то, что ситуация не выйдет за рамки слов и переживаний.

Контекст прошлых отношений

На фоне обсуждений личной жизни Полины Дибровой в медиа ранее появлялись слухи о её возможном воссоединении с телеведущим Дмитрием Дибровым, однако она уже опровергла эту информацию, подчеркнув, что после многолетнего брака супруги окончательно развелись и не планируют возобновлять отношения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Моллюск возрастом 507 лет погиб при исследовании — данные Бангорского университета
Наука и техника
Моллюск возрастом 507 лет погиб при исследовании — данные Бангорского университета
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Недвижимость
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Последние материалы
Салат "Австрийский" готовят с рыбой, яйцами и маслом
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Мульча слоем 7–10 см защищает почву от промерзания
Кошка намеренно толкает предметы ради изучения среды — Kodami
Диброва боится, что Елена Товстик выльет на неё кислоту
Магазины снизили цены на электронику из-за падения спроса — Юлия Лаврикова
Регулярная гимнастика улучшает подвижность шеи и плеч — тренеры
Рождество тестирует Европу на прочность дизельной логистики — Zero Hedge
Торт Рождественское полено с шишками: рецепт праздничного десерта
Утюг и полотенце с раствором помогают удалить жёлтые пятна с матраса — Obchod
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.