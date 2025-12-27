Публика ещё не сказала последнее слово: Пригожин рассказал, как изменится отношение к Долиной

Пригожин уверен, что публика скоро прекратит осуждать Долину

Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с бывшей квартирой Ларисы Долиной и отношение общества к певице. После громкого судебного решения негатив в адрес Долиной может постепенно смениться сочувствием. По мнению продюсера, ситуация далека от финала для артистки. Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Реакция профессионального сообщества

Иосиф Пригожин считает, что общественное настроение в отношении Ларисы Долиной со временем изменится. По его словам, резкая критика, сопровождавшая разбирательство, не будет долгосрочной. Артистка, по его мнению, действовала в рамках своих возможностей и пыталась защитить себя в сложной жизненной ситуации.

"Я думаю, что вот этот народный гнев перейдёт на милость и они поймут, что она как могла, так и держалась. Защищала себя. Сейчас, с учётом всех обстоятельств, я полагаю, что всё утихомирится. И если она запишет какую-нибудь хорошую правильную песню, она будет воспринята абсолютно правильно. Похоронить карьеру артиста сложно", — сказал Иосиф Пригожин.

Он также отметил, что в музыкальной индустрии многое зависит от нового материала и реакции аудитории. Удачный релиз способен изменить общественное восприятие даже после резонансных скандалов.

Судебное решение и его последствия

Пригожин отдельно подчеркнул, что решение суда в пользу Полины Лурье он считает справедливым. По его мнению, конфликт можно было урегулировать без широкой огласки, однако ситуация переросла в публичное обсуждение, затронув не только вопросы права, но и репутацию известной исполнительницы.

25 декабря Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из квартиры в районе Хамовники. Недвижимость была продана Полине Лурье полтора года назад за 112 миллионов рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учёта дочь и внучку певицы, которые были прописаны в квартире.

Что означает выселение на практике

Решение суда предполагает конкретные юридические шаги. Ларисе Долиной предоставлено пять рабочих дней для освобождения жилья. В случае неисполнения начинается исполнительное производство и к процессу подключаются судебные приставы.

Такие ситуации нередко становятся предметом общественного обсуждения, особенно когда речь идёт о публичных персонах и дорогостоящей недвижимости в центре Москвы. Для артистов подобные конфликты часто затрагивают не только быт, но и карьеру, контракты и отношения с аудиторией.