С 2003 года всё работало без сбоев, но эпоха закончилась: Киркорову готовят запрет

Филиппу Киркорову дали полгода на то, чтобы решить вопрос с доступом к береговой линии Москвы-реки. Речь идёт о частной территории рядом с его владениями, которая, как выяснилось, не должна быть закрыта для прохода. Проверка показала, что прибрежная зона относится к общественным пространствам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Поводом для разбирательства стала проверка Росприроднадзора. Специалисты ведомства установили, что береговая линия не может находиться в фактическом частном пользовании и обязана оставаться открытой для граждан. По итогам проверки артисту вынесли официальное предостережение с требованием устранить нарушение в течение шести месяцев.
Согласно действующим нормам, прибрежные полосы рек относятся к зонам общего пользования. Это означает, что установка заборов, ограничение прохода или иные формы фактической приватизации считаются нарушением. Подобные ситуации регулярно становятся предметом споров, особенно в крупных городах, где земля у воды имеет высокую ценность.
Иск в отношении певца подал предприниматель из Саратова Глеб Рыськов. Он утверждает, что участок у воды был незаконно закрыт для свободного доступа ещё в 2003 году. По его мнению, действия собственника противоречат водному и земельному законодательству.
Судебное заседание назначено на конец января. После его завершения истец рассчитывает получить право использовать освобождённую территорию для благотворительного проекта. Речь идёт о развитии туристической инфраструктуры, ориентированной на свободный доступ горожан и гостей столицы к реке.
Ситуация подчёркивает общий тренд усиления контроля за использованием природных территорий. В последние годы надзорные органы всё чаще проверяют участки у водоёмов, включая реки, озёра и водохранилища.
Для собственников это означает необходимость:
Проверять границы участков и прибрежных полос.
Учитывать требования Водного кодекса при установке ограждений.
Обеспечивать свободный проход к воде, если участок примыкает к берегу.
Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.