С 2003 года всё работало без сбоев, но эпоха закончилась: Киркорову готовят запрет

Киркорову запретят держать закрытым часть берега Москва-реки

Филиппу Киркорову дали полгода на то, чтобы решить вопрос с доступом к береговой линии Москвы-реки. Речь идёт о частной территории рядом с его владениями, которая, как выяснилось, не должна быть закрыта для прохода. Проверка показала, что прибрежная зона относится к общественным пространствам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Почему возникли претензии к участку на Москве-реке

Поводом для разбирательства стала проверка Росприроднадзора. Специалисты ведомства установили, что береговая линия не может находиться в фактическом частном пользовании и обязана оставаться открытой для граждан. По итогам проверки артисту вынесли официальное предостережение с требованием устранить нарушение в течение шести месяцев.

Согласно действующим нормам, прибрежные полосы рек относятся к зонам общего пользования. Это означает, что установка заборов, ограничение прохода или иные формы фактической приватизации считаются нарушением. Подобные ситуации регулярно становятся предметом споров, особенно в крупных городах, где земля у воды имеет высокую ценность.

Судебный иск и позиция заявителя

Иск в отношении певца подал предприниматель из Саратова Глеб Рыськов. Он утверждает, что участок у воды был незаконно закрыт для свободного доступа ещё в 2003 году. По его мнению, действия собственника противоречат водному и земельному законодательству.

Судебное заседание назначено на конец января. После его завершения истец рассчитывает получить право использовать освобождённую территорию для благотворительного проекта. Речь идёт о развитии туристической инфраструктуры, ориентированной на свободный доступ горожан и гостей столицы к реке.

Что означает решение для владельцев участков у воды

Ситуация подчёркивает общий тренд усиления контроля за использованием природных территорий. В последние годы надзорные органы всё чаще проверяют участки у водоёмов, включая реки, озёра и водохранилища.

Для собственников это означает необходимость:

Проверять границы участков и прибрежных полос. Учитывать требования Водного кодекса при установке ограждений. Обеспечивать свободный проход к воде, если участок примыкает к берегу.