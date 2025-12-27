Из центра мегаполиса — к русской печи: для Ларисы Долиной нашли неожиданный выход из кризиса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

История с квартирой Ларисы Долиной получила неожиданное продолжение и вышла далеко за рамки судебных разбирательств. После длительного конфликта с Полиной Лурье певица оказалась перед выбором нового формата жизни. Вместо городских квадратных метров артистке предложили альтернативу, которая кардинально меняет привычный уклад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Чем обернулась судебная тяжба за квартиру

Судебный спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье длился долго и привлекал внимание не только поклонников, но и широкой общественности. Речь шла о праве собственности на квартиру, за которую артистка боролась до конца. Итог оказался не в её пользу, и вопрос проживания встал особенно остро. Потеря недвижимости стала серьёзным поворотом для певицы, привыкшей к городскому образу жизни и плотному рабочему графику.

Ситуация осложняется тем, что подобные имущественные споры нередко тянутся годами и требуют значительных эмоциональных и финансовых ресурсов. Для публичного человека это ещё и постоянное внимание со стороны СМИ, что добавляет давления. В результате артистке предложили нестандартный вариант дальнейших шагов.

Альтернатива мегаполису: жизнь за городом

По данным журналистов, Ларисе Долиной предложили переезд в Ленинградскую область. Речь идёт не о временном дачном варианте, а о возможности полностью сменить обстановку и перебраться ближе к природе. Артистку ждет деревенский дом, оформленный в традиционном стиле, с русской печью и натуральными продуктами.

Формат жизни предполагает спокойный ритм, тишину и близость к земле. В таких условиях можно вести хозяйство, ухаживать за животными и наслаждаться уединением. При этом подчёркивается, что певице не придётся справляться со всем в одиночку: помощь по хозяйству будет организована заранее.

Что включает деревенский быт

Переезд на ферму в Ленобласти — это не просто смена адреса, а полноценный переход к другому образу жизни. Он сочетает элементы экотуризма, фермерского хозяйства и загородного уюта. Такой формат всё чаще выбирают те, кто устал от городского шума и постоянной спешки.

В быту это означает доступ к свежим продуктам, натуральному молоку, домашним овощам и спокойной атмосфере. Русская печь, традиционный интерьер и размеренный распорядок дня создают ощущение возвращения к корням и простым радостям.

Сравнение городской квартиры и жизни на ферме

Жизнь в городской квартире даёт быстрый доступ к инфраструктуре, студиям, концертным площадкам и сервисам. Это удобно для активной карьеры и насыщенного графика. Однако мегаполис часто связан с шумом, стрессом и высокой плотностью людей.

Загородная ферма, напротив, предлагает тишину, пространство и контакт с природой. Здесь меньше бытовой суеты, но выше потребность в организации быта и хозяйственных процессов. Такой вариант подходит тем, кто готов к переменам и ценит спокойствие.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
