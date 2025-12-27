Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать

Никита Пресняков заложил доставшуюся от Пугачёвой квартиру
Шоу-бизнес

В семье Аллы Пугачёвой вновь обсуждают непростые новости, связанные с её внуком Никитой Пресняковым. Музыкант оказался в сложной финансовой ситуации и был вынужден пойти на серьёзный шаг с недвижимостью, полученной в подарок. На фоне этого он сделал эмоциональное признание, которое вызвало активную реакцию аудитории, сообщает EADaily.

Никита Пресняков
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Никита Пресняков

Что произошло с квартирой Никиты Преснякова

Речь идёт об элитной квартире, которую Никита Пресняков получил в качестве свадебного подарка от своей знаменитой бабушки Аллы Пугачёвой. Недвижимость была оформлена в залог для получения крупного кредита. Такой шаг обычно означает серьёзную финансовую нагрузку и необходимость регулярных выплат, сопоставимых с ипотекой на жильё премиум-класса.

На фоне этого в СМИ отмечают контраст: пока Алла Пугачёва вместе с супругом и детьми проводит время на Кипре, её внук сталкивается с необходимостью решать вопросы долгов и дальнейших источников дохода. Ситуация привлекла внимание не только поклонников семьи, но и специалистов рынка недвижимости, где залог элитных квартир считается крайней мерой.

Карьера и ожидания

Никита Пресняков с юности связывал своё будущее с музыкой. Он выступал как артист, развивал собственные проекты и пробовал себя в разных жанрах. Однако, по мнению наблюдателей, добиться устойчивого коммерческого успеха ему не удалось, что напрямую сказалось на финансовом положении.

В подобных случаях артисты часто вынуждены искать альтернативные источники дохода — от продюсерской деятельности до работы в смежных сферах индустрии развлечений. Для публичных персон такие шаги редко проходят незамеченными, особенно если речь идёт о семье с громкой фамилией.

Реакция в социальных сетях

На фоне обсуждений Никита Пресняков опубликовал в соцсетях резкое и эмоциональное сообщение, в котором дал понять, что переживает непростой период.

"Когда всё идет по *****, но ты в клубе "Мне ***". Жизнь коротка, чтобы воспринимать её слишком серьезно", — написал Пресняков.

Подписчики активно откликнулись, стараясь поддержать артиста и напомнить ему о таланте и перспективах.

"Ты сильный!", "Будем клубиться до конца", "Красивый, невероятно талантливый. Для дальнейшего подъёма это плато отдыха. Всё ок!", "Симпатичный парень! Дай Бог счастья! Всё ещё впереди у вас, надо только верить", — написали пользователи.

Однако, судя по реакции, сам Пресняков остался сдержанным к словам поддержки. Подобное поведение нередко сопровождает периоды профессионального и личного кризиса, когда человеку требуется время на переоценку целей и приоритетов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
