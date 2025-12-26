Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой влажность воздуха в квартирах снижается до 20–30% из-за отопления
Увод автомобиля в сторону при торможении указывает на заклинивший суппорт
Москву ждёт не краткая "зимняя пауза", а полноценная морозная серия — синоптик Ильин
Бортпроводники предотвращают конфликты до взлёта — iefimerida
Наблюдение TDE AT2020afhd выявило синхронные 20‑дневные колебания
Шум вентилятора ноутбука связан с нарушением охлаждения — эксперт Пищулин
Жёсткие диеты приводят к возвращению веса — диетолог Олеся Гурова
Перелив и неподходящий грунт мешают росту орхидей в квартире — Real Simple
Электроусилитель руля снизил расход топлива автомобилей — Jalopnik

Карен Шахназаров объяснил талант Алентовой: за экранной силой скрывалось нечто большее

Карен Шахназаров назвал Веру Алентову учителем для поколений
Шоу-бизнес

Народная артистка России Вера Алентова навсегда вошла в историю отечественного кино и театра как актриса редкого дарования и яркой индивидуальности. Её экранные образы стали частью культурной памяти нескольких поколений зрителей. Уход Алентовой стал личной и профессиональной потерей для многих, кто знал её творчество и следил за её карьерой.

Актриса Вера Алентова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Вера Алентова

Актриса, умевшая быть разной

По словам генерального директора "Мосфильма" Карена Шахназарова, одной из главных особенностей Веры Алентовой было умение полностью перевоплощаться в кадре. Она легко входила в самые разные характеры, делая каждую героиню живой и убедительной. Эта внутренняя пластичность и эмоциональная точность отличали её от многих коллег и позволяли создавать образы, которые запоминались надолго.

Как пишет Общественная Служба Новостей, Шахназаров отметил, что Алентова обладала редким сочетанием внешней выразительности и глубокой психологической работы. Её роли не сводились к эффектной подаче — за каждым образом стояла история, опыт и переживание, понятные зрителю.

"Искренне сожалею и приношу свои соболезнования родным и близким. Веру Валентиновну знал лично, общался с ней. Она, сама того не осознавая, своими выдающимися ролями вырастила и воспитала целое поколение людей. Она стала учителем для многих, показала, как пережить самые сложные моменты в жизни", — отметил Карен Шахназаров.

Влияние на зрителей и культуру

Творческое наследие Веры Алентовой выходит далеко за рамки конкретных фильмов или театральных постановок. Её героини часто отражали судьбы обычных людей, сталкивающихся с выбором, потерями и надеждой. Именно поэтому многие зрители воспринимали её роли как личный опыт и находили в них поддержку.

Для отечественного кинематографа Алентова стала ориентиром профессионализма. Её работа на киностудиях, включая "Мосфильм", задала высокую планку актёрской честности и уважения к зрителю. В этом смысле её вклад сопоставим с вкладом крупнейших фигур советского и российского кино.

Последние дни и обстоятельства ухода

О смерти народной артистки России Веры Алентовой стало известно 25 декабря. Как сообщалось, актрисе внезапно стало плохо во время церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Её экстренно госпитализировали, однако состояние стремительно ухудшилось.

В медицинском учреждении врачи боролись за жизнь актрисы, но спасти её не удалось. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Вера Алентова была вдовой режиссёра Владимира Меньшова, с которым её связывали не только личные, но и творческие годы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Новости спорта
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Шоу-бизнес
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Новости спорта
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Увод автомобиля в сторону при торможении указывает на заклинивший суппорт
Москву ждёт не краткая "зимняя пауза", а полноценная морозная серия — синоптик Ильин
Карен Шахназаров назвал Веру Алентову учителем для поколений
Отказ от сна вызывает галлюцинации и паранойю на 5–7 сутки
Бортпроводники предотвращают конфликты до взлёта — iefimerida
Просеянная мука делает тесто более мягким и воздушным
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Наблюдение TDE AT2020afhd выявило синхронные 20‑дневные колебания
Тренировки Pvolve улучшили силу и равновесие при менопаузе — Университет Эксетера
2026 год повысит роль долгосрочного финансового планирования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.