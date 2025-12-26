Скандал Виктории Бони и Авроры Кибы застопорился на старте: судья обнаружил критичную ошибку

Короткий пост в соцсетях привёл к судебному разбирательству, в котором переплелись публичность, репутация и процессуальные нюансы. Иск известного блогера Виктории Бони оказался не там, где его ожидали рассматривать изначально. Суду пришлось вмешаться ещё до обсуждения сути претензий. Об этом сообщает EADaily.
Кузьминский районный суд Москвы решил передать иск Виктории Бони о защите чести и достоинства в другой судебный орган. Ответчицей по делу выступает Аврора Киба — невеста певца Григория Лепса. Основанием для передачи стало нарушение правил территориальной подсудности.
В судебных материалах подчёркивается, что дело было принято к производству не по месту жительства ответчика. В связи с этим его направили для дальнейшего рассмотрения в Замоскворецкий районный суд столицы.
"Поскольку данное гражданское дело было принято к производству с нарушением правил подсудности, его надлежит передать для рассмотрения по подсудности в Замоскворецкий районный суд города Москвы по месту жительства ответчика", — говорится в материалах суда.
Примечательно, что на заседание Кузьминского суда не пришли ни истец, ни ответчик. Суд рассматривал исключительно процессуальный вопрос, не затрагивая содержание иска и возможные репутационные последствия для сторон.
Подобные ситуации в гражданских делах не редкость: прежде чем обсуждать сам предмет спора, суд обязан убедиться, что процесс проходит с соблюдением всех формальных требований.
Передача иска не означает ни победы, ни поражения какой-либо из сторон. Речь идёт исключительно о корректном распределении дел между судами. Теперь материалы будут рассмотрены в суде, который имеет право заниматься этим спором с точки зрения закона.
В дальнейшем именно Замоскворецкий суд решит, подлежит ли публикация в соцсетях правовой оценке и нарушены ли нематериальные права истца.
