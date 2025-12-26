Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скандал Виктории Бони и Авроры Кибы застопорился на старте: судья обнаружил критичную ошибку

Дело Виктории Бони и Авроры Кибы передали в другой суд
Шоу-бизнес

Короткий пост в соцсетях привёл к судебному разбирательству, в котором переплелись публичность, репутация и процессуальные нюансы. Иск известного блогера Виктории Бони оказался не там, где его ожидали рассматривать изначально. Суду пришлось вмешаться ещё до обсуждения сути претензий. Об этом сообщает EADaily.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Почему дело сменило суд

Кузьминский районный суд Москвы решил передать иск Виктории Бони о защите чести и достоинства в другой судебный орган. Ответчицей по делу выступает Аврора Киба — невеста певца Григория Лепса. Основанием для передачи стало нарушение правил территориальной подсудности.

В судебных материалах подчёркивается, что дело было принято к производству не по месту жительства ответчика. В связи с этим его направили для дальнейшего рассмотрения в Замоскворецкий районный суд столицы.

"Поскольку данное гражданское дело было принято к производству с нарушением правил подсудности, его надлежит передать для рассмотрения по подсудности в Замоскворецкий районный суд города Москвы по месту жительства ответчика", — говорится в материалах суда.

Заседание без сторон

Примечательно, что на заседание Кузьминского суда не пришли ни истец, ни ответчик. Суд рассматривал исключительно процессуальный вопрос, не затрагивая содержание иска и возможные репутационные последствия для сторон.

Подобные ситуации в гражданских делах не редкость: прежде чем обсуждать сам предмет спора, суд обязан убедиться, что процесс проходит с соблюдением всех формальных требований.

Что означает передача дела

Передача иска не означает ни победы, ни поражения какой-либо из сторон. Речь идёт исключительно о корректном распределении дел между судами. Теперь материалы будут рассмотрены в суде, который имеет право заниматься этим спором с точки зрения закона.

В дальнейшем именно Замоскворецкий суд решит, подлежит ли публикация в соцсетях правовой оценке и нарушены ли нематериальные права истца.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
