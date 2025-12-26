Свет софитов погас — начался тяжёлый разговор: Шаман поссорился с Мизулиной на съёмках КВН

Шаман поссорился с Екатериной Мизулиной во время финала КВН

Шаман и Екатерина Мизулина оказались в центре внимания во время финала КВН, где неожиданно возникло напряжение между супругами. Съёмки шоу, которые обычно проходят в лёгкой и праздничной атмосфере, в этот раз получили личный оттенок. Об этом сообщает StarHit.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Необычное решение в жюри финала КВН

Финал КВН собрал традиционно звёздное жюри, в состав которого вошли Екатерина Мизулина и её супруг, артист Шаман. Пара с самого начала привлекла внимание: по просьбе супругов организаторы предоставили им одно широкое кресло на двоих. Такое решение объяснили желанием сидеть рядом и поддерживать друг друга во время съёмок.

Поначалу всё происходило спокойно, однако ближе к завершению программы ситуация изменилась. Когда Екатерина Мизулина взяла микрофон, Шаман позволил себе шутку: начал подставлять ей рожки. Реакция супруги была сдержанной, но красноречивой: холодный взгляд дал понять, что подобные выходки она считает неуместными в официальной обстановке.

Что произошло за кулисами

По словам очевидцев, после окончания съёмок напряжение между супругами не исчезло. Уже за сценой состоялись выяснения отношений, однако конфликт не затянулся и был быстро улажен.

"Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полётов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Шаман нашёл нужные слова, чтобы успокоить жену", — рассказал источник.

Инцидент не повлиял на дальнейшее участие пары в мероприятии и не стал причиной публичных заявлений. По словам инсайдеров, супруги смогли обсудить ситуацию без лишних эмоций и сохранить взаимопонимание.

Почему такие ситуации возникают на публичных мероприятиях

Совместные появления на крупных телепроектах, таких как КВН, требуют особого самоконтроля. Камеры, зрители и строгий формат шоу накладывают ограничения даже на привычное общение между близкими людьми. Подобные эпизоды нередко становятся поводом для обсуждений, хотя на практике остаются частью обычных семейных разногласий.