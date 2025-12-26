Свет софитов погас — начался тяжёлый разговор: Шаман поссорился с Мизулиной на съёмках КВН

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шаман поссорился с Екатериной Мизулиной во время финала КВН
Шоу-бизнес

Шаман и Екатерина Мизулина оказались в центре внимания во время финала КВН, где неожиданно возникло напряжение между супругами. Съёмки шоу, которые обычно проходят в лёгкой и праздничной атмосфере, в этот раз получили личный оттенок. Об этом сообщает StarHit.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Необычное решение в жюри финала КВН

Финал КВН собрал традиционно звёздное жюри, в состав которого вошли Екатерина Мизулина и её супруг, артист Шаман. Пара с самого начала привлекла внимание: по просьбе супругов организаторы предоставили им одно широкое кресло на двоих. Такое решение объяснили желанием сидеть рядом и поддерживать друг друга во время съёмок.

Поначалу всё происходило спокойно, однако ближе к завершению программы ситуация изменилась. Когда Екатерина Мизулина взяла микрофон, Шаман позволил себе шутку: начал подставлять ей рожки. Реакция супруги была сдержанной, но красноречивой: холодный взгляд дал понять, что подобные выходки она считает неуместными в официальной обстановке.

Что произошло за кулисами

По словам очевидцев, после окончания съёмок напряжение между супругами не исчезло. Уже за сценой состоялись выяснения отношений, однако конфликт не затянулся и был быстро улажен.

"Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полётов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Шаман нашёл нужные слова, чтобы успокоить жену", — рассказал источник.

Инцидент не повлиял на дальнейшее участие пары в мероприятии и не стал причиной публичных заявлений. По словам инсайдеров, супруги смогли обсудить ситуацию без лишних эмоций и сохранить взаимопонимание.

Почему такие ситуации возникают на публичных мероприятиях

Совместные появления на крупных телепроектах, таких как КВН, требуют особого самоконтроля. Камеры, зрители и строгий формат шоу накладывают ограничения даже на привычное общение между близкими людьми. Подобные эпизоды нередко становятся поводом для обсуждений, хотя на практике остаются частью обычных семейных разногласий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
