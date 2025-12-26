Телевизор остался в прошлом: новый проект Урганта взорвал YouTube за считанные дни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
YouTube-канал Ивана Урганта становится всё более популярным
Шоу-бизнес

YouTube-канал Ивана Урганта за считанные дни оказался в центре внимания аудитории. Поводом стал анонс нового проекта, который телеведущий готовит вне привычного телевизионного формата. Интерес к инициативе оказался настолько высоким, что число подписчиков быстро пошло вверх.

Иван Ургант
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

Новый этап для Ивана Урганта в цифровом формате

Как сообщает URA.RU, YouTube-канал под названием "Живой Ургант" был создан 9 декабря и практически сразу продемонстрировал стремительный рост аудитории. После официального анонса нового шоу платформа привлекла около 100 тысяч подписчиков за короткий промежуток времени. Такой темп говорит о сохраняющемся интересе зрителей к формату и личности телеведущего, несмотря на длительный перерыв в телевизионной карьере.

Контент канала будет связан с гастрольной деятельностью Урганта в 2025 году. Речь идёт о материалах, снятых во время поездок, закулисье концертов, живом общении с публикой и командой. Этот формат ориентирован на более неформальный и личный стиль подачи, который хорошо воспринимается аудиторией YouTube.

Концерты за границей и первые публикации

В рамках зарубежного тура Иван Ургант уже успел провести несколько выступлений вместе с командой. Концерты прошли, в частности, в Израиле и Грузии, где артист встретился с русскоязычной публикой. Эти события и стали основой для будущих выпусков на канале.

Первое видео появилось на платформе вечером 25 декабря и получило название "Ургант удивил даже близких". Ролик стал отправной точкой для развития проекта и задал общее направление контента — живые эмоции, закулисные моменты и личные наблюдения телеведущего.

Телевизионный контекст и ожидания аудитории

С 2012 года Иван Ургант был бессменным ведущим программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Передача выходила в вечернем эфире и оставалась одной из самых популярных в своём жанре. Последний выпуск шоу зрители увидели 21 февраля 2022 года, незадолго до начала СВО на Украине.

В профессиональной медиасреде тема возможного возвращения проекта или его обновлённого формата обсуждается регулярно. Появление активного YouTube-канала стало для многих сигналом о поиске новых форм общения с аудиторией и альтернативных медиаплощадок.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
