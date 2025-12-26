Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок

Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души

Уход Веры Алентовой стал неожиданным и болезненным событием для театральной и кинематографической среды. Актриса почувствовала себя плохо сразу после приезда на церемонию прощания с близким другом, актёром Анатолием Лобоцким. Трагедия произошла на глазах коллег и поклонников, оставив множество вопросов и эмоций.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Катя Лель

Реакция коллег и близких

Новость о смерти народной артистки вызвала широкий отклик среди представителей творческого сообщества. Своими воспоминаниями об Алентовой поделилась певица Катя Лель, которая живёт по соседству с дочерью актрисы, телеведущей Юлией Меньшовой. По словам артистки, утрата стала тяжёлым ударом для всех, кто знал Веру Валентиновну лично или через её роли.

"Очень жаль, когда уходят такие легендарные личности. Вера Алентова была потрясающей женой, прекрасной актрисой, великолепной мамой и бабушкой. Такие личности рождаются очень редко", — передаёт слова Кати Лель URA.RU.

Личные воспоминания о Вере Алентовой

Катя Лель отмечает, что ей доводилось не раз бывать на спектаклях с участием Алентовой. По её словам, актриса всегда поражала зал мощной энергетикой, харизмой и внутренней силой. Даже спустя десятилетия сценической карьеры она оставалась живой, искренней и глубокой в каждом образе.

Певица также вспоминает тёплые семейные сцены, которые наблюдала в повседневной жизни. Алентова и Владимир Меньшов часто приезжали в гости к дочери, и их отношения всегда выглядели трепетными и искренними.

"Я видела несколько раз, как прекрасная пара Меньшовых за ручку вместе выходили из нашего подъезда. Я наблюдала, как они нежно и трепетно друг к другу относились. Теперь они там будут рядом, будут вместе. И пусть там им будет легко и светло", — рассказывает Катя Лель.

Почему трагедия произошла именно тогда

Артистка не считает странным, что Алентовой стало плохо именно на похоронах близкого человека. По её словам, эмоциональные потрясения, особенно связанные с утратой, могут оказаться непосильными даже для сильных людей.

"У нас душа не спрашивает, где и когда она собирается уходить. Если она выбирает такой путь, значит, у неё такой путь. Главное, мы знаем, что наши души бессмертны. Мы покидаем эти тела в земном воплощении, а наши души — они навсегда", — пояснила певица.

Последние часы и прощание

Вера Алентова скончалась днём накануне. Она приехала проститься с Анатолием Лобоцким и почти сразу прошла в здание театра, не общаясь с прессой. Через несколько минут актрисе стало плохо. Медики скорой помощи долго боролись за её жизнь, однако спасти её не удалось.

В настоящее время решается вопрос о дате и месте похорон. Предполагается, что актриса будет похоронена рядом со своим супругом, режиссёром Владимиром Меньшовым.