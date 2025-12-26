Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Советовала всем без исключения: Ирина Безрукова вспомнила Веру Алентову и её последнюю роль

Ирина Безрукова назвала Веру Алентову прекрасной актрисой
Шоу-бизнес

Новость о смерти Веры Алентовой стала тяжёлым ударом для театрального и кинематографического сообщества. Уход актрисы вызвал волну откликов от коллег, зрителей и поклонников её творчества. Для многих она навсегда осталась символом искренности, внутренней силы и эпохи большого советского кино.

Ирина Безрукова
Фото: commons.wikimedia.org by Лара Бардина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ирина Безрукова

Реакция Ирины Безруковой и воспоминания о последней роли

Со словами соболезнования одной из первых выступила актриса Ирина Безрукова, назвав Веру Алентову выдающейся фигурой отечественного искусства. По её словам, миллионы зрителей любили Алентову не только за культовые роли в кино, но и за живую, глубокую работу на театральной сцене. Особенно сильное впечатление на коллег произвело её недавнее появление в Театре имени Пушкина, где актриса служила десятилетиями.

"Мне посчастливилось не так давно увидеть её в спектакле "Мадам Рубинштейн". Постановка была удивительно лёгкой, стильной и остроумной, а Вера Валентиновна в ней — просто прекрасна. Я советовала этот спектакль всем друзьям и коллегам, и многие успели увидеть её в этой роли", — написала актриса в личном блоге.

Безрукова также подчеркнула, что фильм "Москва слезам не верит" стал для неё одним из первых и самых любимых кинопроектов с участием Алентовой. Эта картина давно вошла в золотой фонд кино и до сих пор остаётся точкой отсчёта для разговоров о сильных женских образах на экране.

Обстоятельства смерти актрисы

По данным медиков, Вере Алентовой стало плохо внезапно, и она была экстренно госпитализирована. Сердце актрисы остановилось в машине скорой помощи. Врачи в течение получаса пытались вернуть её к жизни, однако реанимационные меры не дали результата. Причиной смерти назван острый инфаркт миокарда.

Известно, что актриса страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями. Состояние здоровья осложнилось после перенесённого несколько лет назад коронавируса, что, по мнению специалистов, могло повлиять на развитие тяжёлых последствий. Несмотря на это, Алентова до последнего времени продолжала выходить на сцену и оставалась активной в профессии.

Наследие Веры Алентовой в кино и театре

Вера Алентова была одной из тех актрис, чьё имя ассоциируется сразу с несколькими культурными пластами. Зрители знали её по фильмам, театралы — по мощным сценическим работам, а молодые актёры — по её профессиональной требовательности и внутренней дисциплине. Её героини всегда отличались цельностью, психологической точностью и узнаваемостью.

Картина "Москва слезам не верит" принесла Алентовой международное признание, но не стала для неё единственной вершиной. Театральные роли, в том числе поздние, доказали, что актриса умела оставаться современной и интересной вне зависимости от возраста и жанра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Ирина Безрукова назвала Веру Алентову прекрасной актрисой
