Интервью отменяется не навсегда: Собчак объяснила, почему сейчас не готова говорить с Канделаки

Ксения Собчак выразила желание побеседовать с Канделаки

Ксения Собчак публично обозначила принципиальную позицию в отношении интервью с Тиной Канделаки. Поводом стал резонансный уголовный процесс, затронувший сотрудников её медиапроекта. Журналистка дала понять, что личные и профессиональные решения для неё напрямую связаны с происходящим вокруг команды. Об этом зашла речь в шоу "Есть вопросики" Иды Галич.

Выбор в эфире и жёсткая позиция

В рамках выпуска блогер Ида Галич предложила Ксении Собчак ответить на провокационный вопрос и выбрать, с кем из двух известных медиаперсон — с Ксенией Бородиной или Тиной Канделаки — она согласилась бы записать интервью. Собчак остановилась на Бородиной, объяснив отказ от диалога с Канделаки текущими обстоятельствами.

По словам журналистки, ситуация, связанная с арестом сотрудников, делает подобное общение невозможным на данный момент.

Возможность диалога в будущем

Собчак не исключила, что разговор с Тиной Канделаки всё же состоится, но только после завершения истории с уголовным делом. Она дала понять, что для неё важно дождаться освобождения своих коллег и лишь затем возвращаться к профессиональному диалогу.

"Пока ребята сидят в тюрьме, я не могу брать интервью у Тины Канделаки, а вот когда они выйдут, я бы с ней очень хотела поговорить. А если это не получится, я обязательно, Тина, поговорю с тобой публично", — заявила Ксения Собчак.

Контекст уголовного дела

Речь идёт о сотрудниках Telegram-канала Ксении Собчак, которых суд признал виновными в вымогательстве денежных средств. Согласно материалам дела, сумма составила 470 тысяч рублей, а потерпевшими были названы Тина Канделаки и её супруг Василий Бровко, занимающий должность директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех".

Этот процесс стал одним из самых обсуждаемых кейсов в медиасреде, затронув вопросы журналистской этики, границ расследований и ответственности медиа за действия сотрудников.