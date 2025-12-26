Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бегония требует рассеянного света для стабильного цветения — Ciceksel
Минеральные отложения из-за жёсткой воды снижают напор душевой лейки — Bob Vila
Салат из морепродуктов заменяет тяжелые блюда на Новый год
Жесткие диеты перед праздником приводят к перееданию — диетолог Стародубова
Конденсат на окнах зимой: соль, сода и силикагель снижают влажность — Evepyeai
Банк России и Гознак готовят редизайн тысячной купюры 1000 рублей
В Огайо из рождественской ёлки в доме семьи вылупились богомолы — The Dodo
Следы кузовного ремонта чаще всего видны в передней части автомобиля — Carandmotor
Комбинация кардио и силовых нагрузок уменьшает риск преждевременной смерти — BJSM

Интервью отменяется не навсегда: Собчак объяснила, почему сейчас не готова говорить с Канделаки

Ксения Собчак выразила желание побеседовать с Канделаки
Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично обозначила принципиальную позицию в отношении интервью с Тиной Канделаки. Поводом стал резонансный уголовный процесс, затронувший сотрудников её медиапроекта. Журналистка дала понять, что личные и профессиональные решения для неё напрямую связаны с происходящим вокруг команды. Об этом зашла речь в шоу "Есть вопросики" Иды Галич.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Выбор в эфире и жёсткая позиция

В рамках выпуска блогер Ида Галич предложила Ксении Собчак ответить на провокационный вопрос и выбрать, с кем из двух известных медиаперсон — с Ксенией Бородиной или Тиной Канделаки — она согласилась бы записать интервью. Собчак остановилась на Бородиной, объяснив отказ от диалога с Канделаки текущими обстоятельствами.

По словам журналистки, ситуация, связанная с арестом сотрудников, делает подобное общение невозможным на данный момент.

Возможность диалога в будущем

Собчак не исключила, что разговор с Тиной Канделаки всё же состоится, но только после завершения истории с уголовным делом. Она дала понять, что для неё важно дождаться освобождения своих коллег и лишь затем возвращаться к профессиональному диалогу.

"Пока ребята сидят в тюрьме, я не могу брать интервью у Тины Канделаки, а вот когда они выйдут, я бы с ней очень хотела поговорить. А если это не получится, я обязательно, Тина, поговорю с тобой публично", — заявила Ксения Собчак.

Контекст уголовного дела

Речь идёт о сотрудниках Telegram-канала Ксении Собчак, которых суд признал виновными в вымогательстве денежных средств. Согласно материалам дела, сумма составила 470 тысяч рублей, а потерпевшими были названы Тина Канделаки и её супруг Василий Бровко, занимающий должность директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех".

Этот процесс стал одним из самых обсуждаемых кейсов в медиасреде, затронув вопросы журналистской этики, границ расследований и ответственности медиа за действия сотрудников.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Минеральные отложения из-за жёсткой воды снижают напор душевой лейки — Bob Vila
Армению посетили 1,94 млн туристов за 10 месяцев 2025 года
Дрон обнаружил тёплую воду под ледником Антарктиды — FUTURA
Меховые манишки стали новым зимним аксессуаром сезона — ND+
Салат из морепродуктов заменяет тяжелые блюда на Новый год
25 декабря: день благоприятен для завершения отложенных дел
Праздничные дни активируют возврат старых связей
Жесткие диеты перед праздником приводят к перееданию — диетолог Стародубова
Добавки с имбирём снижают холестерин и давление — Independent
Конденсат на окнах зимой: соль, сода и силикагель снижают влажность — Evepyeai
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.