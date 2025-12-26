Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat

Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной

Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Шоу-бизнес

Ситуация, связанная с квартирой в центре Москвы, ранее принадлежавшей Ларисе Долиной, получила новый публичный комментарий. К обсуждению подключилась певица Вика Цыганова, резко высказавшаяся о намерении коллеги задержаться в проданном жилье. Её заявление вызвало активную реакцию в медиапространстве и социальных сетях.

Певица Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Певица Лариса Долина

Позиция Вики Цыгановой

В своём посте артистка прокомментировала сообщения о том, что Лариса Долина попросила разрешить ей прожить ещё несколько месяцев в квартире в районе Хамовники, которая уже перешла к новой владелице — Полине Лурье. По мнению Цыгановой, подобная просьба выглядит необоснованной и затягивает решение имущественного вопроса.

"Года проживания в чужой квартире ей мало, просит ещё пару месяцев на сбор вещей", — возмутилась певица.

Исполнительница подчеркнула, что считает необходимым строгое соблюдение условий сделки и ожидает, что дальнейшее разбирательство поставит точку в этом вопросе.

"Надо выселять не только из квартиры"

Вика Цыганова подчеркнула, что поведение Ларисы Долиной совершенно недопустимо, и поразмышляла о том, что по отношению к людям, допускающим такое, нужно применять крайнюю строгость.

"Таких, как Долина, надо выселять не только из квартиры, а из России. Не нужны нам мимикрирующие аферисты", — заключила Цыганова.

Высказывание вызвало широкий общественный резонанс, поскольку конфликт затрагивает не только тему недвижимости, но и репутационные аспекты, связанные с известными представителями шоу-бизнеса.

Аргументы стороны Полины Лурье

Ранее свою позицию озвучила и сторона новой собственницы жилья. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина обратилась с просьбой временно остаться в квартире после завершения сделки купли-продажи. По словам защитника, певица объяснила это необходимостью дополнительного времени для сбора личных вещей и организации переезда.

Подобные ситуации нередко становятся предметом судебных разбирательств, особенно когда речь идёт о дорогостоящей недвижимости в центральных районах Москвы, таких как Хамовники.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Польша потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Кровяное включение в яйце не связано с порчей продукта
Разряженный аккумулятор замерзает уже при −10 градусах
Якутский карась не пахнет тиной из-за отсутствия водорослей
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Первое упоминание "обезьяны-скунса" относится к 1970-м годам — IFLScience
Рынок подержанных электромобилей вырос на 36% за год
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Минимализм упрощает поддержание чистоты в квартире
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.