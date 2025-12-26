Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной

Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России

Ситуация, связанная с квартирой в центре Москвы, ранее принадлежавшей Ларисе Долиной, получила новый публичный комментарий. К обсуждению подключилась певица Вика Цыганова, резко высказавшаяся о намерении коллеги задержаться в проданном жилье. Её заявление вызвало активную реакцию в медиапространстве и социальных сетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Певица Лариса Долина

Позиция Вики Цыгановой

В своём посте артистка прокомментировала сообщения о том, что Лариса Долина попросила разрешить ей прожить ещё несколько месяцев в квартире в районе Хамовники, которая уже перешла к новой владелице — Полине Лурье. По мнению Цыгановой, подобная просьба выглядит необоснованной и затягивает решение имущественного вопроса.

"Года проживания в чужой квартире ей мало, просит ещё пару месяцев на сбор вещей", — возмутилась певица.

Исполнительница подчеркнула, что считает необходимым строгое соблюдение условий сделки и ожидает, что дальнейшее разбирательство поставит точку в этом вопросе.

"Надо выселять не только из квартиры"

Вика Цыганова подчеркнула, что поведение Ларисы Долиной совершенно недопустимо, и поразмышляла о том, что по отношению к людям, допускающим такое, нужно применять крайнюю строгость.

"Таких, как Долина, надо выселять не только из квартиры, а из России. Не нужны нам мимикрирующие аферисты", — заключила Цыганова.

Высказывание вызвало широкий общественный резонанс, поскольку конфликт затрагивает не только тему недвижимости, но и репутационные аспекты, связанные с известными представителями шоу-бизнеса.

Аргументы стороны Полины Лурье

Ранее свою позицию озвучила и сторона новой собственницы жилья. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина обратилась с просьбой временно остаться в квартире после завершения сделки купли-продажи. По словам защитника, певица объяснила это необходимостью дополнительного времени для сбора личных вещей и организации переезда.

Подобные ситуации нередко становятся предметом судебных разбирательств, особенно когда речь идёт о дорогостоящей недвижимости в центральных районах Москвы, таких как Хамовники.