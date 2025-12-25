Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Имя Аллы Пугачёвой вновь всплыло в дискуссиях: как с ней связан Михаил Ходорковский*

Ходорковский* может заплатить Пугачёвой за интервью — продюсер Дзюник
Шоу-бизнес

Имя Аллы Пугачёвой снова оказалось в центре внимания после комментариев продюсеров и публицистов. Обсуждение затронуло её публичные высказывания, новые музыкальные релизы и возможные источники финансирования. В дискуссии звучат разные оценки — от прагматичных до критических, без единого взгляда на происходящее.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Деньги, интервью и версии продюсеров

Продюсер Леонид Дзюник считает, что Алла Пугачёва может вернуться в активное медиаполе, если сочтёт условия подходящими. По его словам, интерес к интервью с певицей сохраняется за рубежом, особенно со стороны оппозиционно настроенных медиаплощадок. Дзюник утверждает, что за недавнее нашумевшее интервью артистка могла получить крупный гонорар, который, по его версии, был направлен на покупку недвижимости в Болгарии для семьи.

Он также отмечает, что ранее Пугачёва с близкими жила в арендованных домах в Израиле, Лимасоле и Юрмале. Смена формата проживания, по мнению продюсера, говорит о стремлении к более устойчивому быту за пределами России. Эти оценки не подтверждены документально, но активно обсуждаются в профессиональной среде.

Также он упомянул Михаила Ходорковского*. Дзюник уверен, что Пугачёва легко согласится на любое его предложение ради крупного заработка.

"Если ещё раз Ходорковскому* нужно будет обгадить Россию и он снова заплатит Пугачёвой, я думаю, она придумает, что сказать, и даст интервью", — заявил Дзюник.

Новые песни и реакция музыкального сообщества

Очередной повод для споров — свежая композиция "Давай просто жить" на стихи и музыку Алексея Малахова. Продюсер Сергей Дворцов интерпретировал релиз как личное высказывание артистки о происходящих событиях. Однако музыкальный критик Павел Рудченко придерживается более сдержанной позиции.

По его мнению, трек выдержан в привычной для Пугачёвой стилистике 1990-х годов и не предлагает принципиально нового звучания. Он отмечает, что песню спасает универсальный гуманистический посыл, но в остальном она выглядит как типичная работа из обширного каталога певицы.

Взгляд публициста и разговор о влиянии

Как сообщает "Царьград", публицист и телеведущий Анатолий Вассерман в подкасте "Бородин в эфире" высказал мнение, что роль Аллы Пугачёвой в формировании общественного мнения сегодня сильно переоценена. Он считает, что интерес к её имени во многом основан на прошлых заслугах, а не на реальном влиянии в настоящем.

По словам Вассермана, артистка, как и многие эмигрировавшие деятели культуры, может опираться на устаревшие представления о стране, с которой когда-то была тесно связана. Это, по его оценке, объясняет разрыв между её заявлениями и текущими реалиями.

Голос, климат и рабочие планы

В социальных сетях поклонники обсуждают изменения в тембре голоса певицы. Композитор Андрей Мисин, соавтор Пугачёвой, связывает это с климатом Израиля, где резкие перепады температуры могут влиять на связки. Он подчёркивает, что у артистки есть заготовки для новых песен, однако их запись напрямую зависит от самочувствия.

* признан Минюстом России иноагентом и включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
