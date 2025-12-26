Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последнее появление Веры Алентовой на публике было связано с трагическими событиями. Актрису запечатлели в момент, когда она уверенно шла с букетом в театр на прощание с Анатолием Лобоцким, не вызывая тревоги у окружающих. Уже через несколько часов стало известно о резком ухудшении её состояния. Об этом сообщает EADaily.

Актриса Вера Алентова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Вера Алентова

Последние кадры и резкое ухудшение самочувствия

На опубликованном видео, появившемся в Сети, Вера Алентова входит в театр имени Маяковского, где проходила церемония прощания с актёром Анатолием Лобоцким. В кадре она выглядит собранной и спокойной, держит цветы и идёт уверенной походкой. Ничто не указывало на надвигающуюся трагедию, отмечают очевидцы.

Спустя некоторое время артистке стало плохо, и её экстренно госпитализировали. Ситуация развивалась стремительно, врачи боролись за её жизнь, однако состояние оказалось критическим.

"Утром у Алентовой остановилось сердце, её госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реанимировать актрису не удалось", — сообщили СМИ.

Реакция коллег и дата ухода

Народная артистка России скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Новость о её смерти стала тяжёлым ударом для театрального и кинематографического сообщества, где Алентову знали не только как яркую звезду экрана, но и как человека с редкой внутренней теплотой.

Соболезнования выразил актёр Олег Басилашвили, подчеркнув её человеческие качества и масштаб таланта.

"Очень жаль, что умер хороший, добрый, отзывчивый человек. Прекрасная актриса", — сказал народный артист.

Жизнь и карьера Веры Алентовой

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Широкая известность пришла к ней после главной роли в фильме "Москва слезам не верит", который стал знаковым для советского кинематографа и принёс актрисе всесоюзное признание. В 1980 году по опросу журнала "Советский экран" она была названа лучшей актрисой года.

За годы работы Алентова снялась в 47 фильмах. Среди наиболее заметных картин с её участием — "Завтра была война", "Время желаний", "Зависть богов" и сатирическая комедия "Ширли-мырли". Её героини отличались психологической глубиной и узнаваемостью, что сделало актрису важной фигурой отечественного кино и театра.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
