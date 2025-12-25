Одно слово — и волна обсуждений: как Алла Пугачёва ответила на публикацию Гребенщикова*

Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством

Публичные реакции известных артистов на религиозные праздники нередко становятся поводом для обсуждений в медиапространстве. В этот раз внимание привлёк короткий обмен репликами между Аллой Пугачёвой и Борисом Гребенщиковым*. Ситуация вызвала интерес на фоне разницы конфессий и предыдущих событий в жизни музыканта. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Іван Марчук, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Музыкант Борис Гребенщиков*

Реакция Аллы Пугачевой на поздравление с Рождеством

Алла Пугачёва, которая после отъезда из России продолжает время от времени выходить на связь в социальных сетях, откликнулась на рождественское поздравление Бориса Гребенщикова*. Музыкант опубликовал праздничную песню, приуроченную к католическому Рождеству, и сопроводил её кратким обращением к подписчикам.

"С Рождеством!" — поздравил Борис Гребенщиков*.

Певица ответила лаконично, оставив комментарий со своего аккаунта alla_orfey. Её сообщение состояло всего из одного слова, однако этого оказалось достаточно, чтобы реакцию заметили СМИ и пользователи.

"Спасибо", — написала Алла Пугачёва.

Контекст религиозной темы

Известно, что Алла Пугачёва дважды венчалась в православной церкви, что неоднократно упоминалось в публикациях о её личной жизни. При этом поздравление касалось именно католического Рождества, которое традиционно отмечается 25 декабря и широко празднуется во многих странах Европы.

Подобные нейтральные жесты в адрес религиозных праздников разных конфессий в публичном пространстве нередко воспринимаются как знак уважения и культурного диалога, особенно когда речь идёт о деятелях искусства.

Что известно о Борисе Гребенщикове*

Контекст ситуации дополняют недавние судебные решения в отношении музыканта. В октябре текущего года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал Бориса Гребенщикова* виновным в административном правонарушении, связанном с производством материалов без обязательной маркировки.

Речь шла о ч.4 ст.19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за подобные нарушения. Суд назначил музыканту штраф в размере 40 тысяч рублей, о чём ранее также сообщали российские издания.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом