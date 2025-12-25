Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова
Шоколад провоцирует судороги и нарушения в работе сердца собак — ветеринары
Тыквенные вафли с яблочным сиропом готовят с взбитыми белками — Allrecipes
В Арканзасе появился новый миллиардер благодаря лотерее — CNBC
Долина Дору признана центром винного туризма Португалии — гиды
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки

Одно слово — и волна обсуждений: как Алла Пугачёва ответила на публикацию Гребенщикова*

Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством
Шоу-бизнес

Публичные реакции известных артистов на религиозные праздники нередко становятся поводом для обсуждений в медиапространстве. В этот раз внимание привлёк короткий обмен репликами между Аллой Пугачёвой и Борисом Гребенщиковым*. Ситуация вызвала интерес на фоне разницы конфессий и предыдущих событий в жизни музыканта. Об этом сообщает EADaily.

Музыкант Борис Гребенщиков*
Фото: commons.wikimedia.org by Іван Марчук, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Музыкант Борис Гребенщиков*

Реакция Аллы Пугачевой на поздравление с Рождеством

Алла Пугачёва, которая после отъезда из России продолжает время от времени выходить на связь в социальных сетях, откликнулась на рождественское поздравление Бориса Гребенщикова*. Музыкант опубликовал праздничную песню, приуроченную к католическому Рождеству, и сопроводил её кратким обращением к подписчикам.

"С Рождеством!" — поздравил Борис Гребенщиков*.

Певица ответила лаконично, оставив комментарий со своего аккаунта alla_orfey. Её сообщение состояло всего из одного слова, однако этого оказалось достаточно, чтобы реакцию заметили СМИ и пользователи.

"Спасибо", — написала Алла Пугачёва.

Контекст религиозной темы

Известно, что Алла Пугачёва дважды венчалась в православной церкви, что неоднократно упоминалось в публикациях о её личной жизни. При этом поздравление касалось именно католического Рождества, которое традиционно отмечается 25 декабря и широко празднуется во многих странах Европы.

Подобные нейтральные жесты в адрес религиозных праздников разных конфессий в публичном пространстве нередко воспринимаются как знак уважения и культурного диалога, особенно когда речь идёт о деятелях искусства.

Что известно о Борисе Гребенщикове*

Контекст ситуации дополняют недавние судебные решения в отношении музыканта. В октябре текущего года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал Бориса Гребенщикова* виновным в административном правонарушении, связанном с производством материалов без обязательной маркировки.

Речь шла о ч.4 ст.19.34 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за подобные нарушения. Суд назначил музыканту штраф в размере 40 тысяч рублей, о чём ранее также сообщали российские издания.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Еда и рецепты
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Последние материалы
Прищепки помогают закрепить укрывной материал от заморозков — Le Journal des seniors
Санкции и сокращение финансирования усиливают разобщённость мировой науки — Оганов
Долгоживущие экзоты попадают в приюты после смерти хозяев — National Geographic
Штраф Делимобиля за снег на парковке отменили после проверки
Юбилейные монеты обгоняют золото в гонке доходности — аналитик Вязовский
Поднятые вверх ноги улучшают венозный отток перед сном — врач Длин
Гребенщиков* поздравил подписчиков с католическим Рождеством
Напиток с ананасом и кокосовой водой поддерживает утреннее увлажнение — Žena
Поздний ужин замедляет сжигание жира — Фрэнк Шеер
Импульсивные покупки одежды формируют дофаминовый цикл предвкушения — Marianne
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.