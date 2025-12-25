Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сдержанно и коротко: что сказала Юлия Меньшова о смерти своей матери Веры Алентовой

Юлия Меньшова написала, что её родители теперь вместе
Шоу-бизнес

Ушла из жизни Вера Алентова — одна из самых узнаваемых и любимых актрис отечественного кино. Трагедия произошла внезапно вскоре после прощания с Анатолием Лобоцким. Потеря потрясла коллег, друзей и зрителей нескольких поколений, но в первую очередь это стало ударом для её дочери Юлии Меньшовой.

Вера Алентова и Владимир Меньшов
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вера Алентова и Владимир Меньшов

Последние часы и прощание

Вера Алентова пришла проститься с близким другом и коллегой Анатолием Лобоцким. Церемония проходила в театре, куда актриса прибыла лично, несмотря на почтенный возраст. Уже при входе ей стало плохо, и понадобилась экстренная медицинская помощь. Врачи сделали всё возможное, однако сердце актрисы не выдержало, и она скончалась в реанимации.

Реакция семьи и близких

Смерть Алентовой стала тяжёлым ударом для её дочери Юлии Меньшовой. Четыре года назад телеведущая уже пережила утрату отца — режиссёра Владимира Меньшова.

"Мамы больше нет. Теперь они — вместе", — коротко написала телеведущая Юлия Меньшова.

Слова коллег и память о Вере Алентовой

Коллеги по цеху вспоминают Алентову как человека редкой внутренней силы и искренности. Игорь Угольников, работавший с актрисой в кино, отметил особую связь Веры Валентиновны с супругом и её жизненный путь.

"Вера ушла вслед за своим любимым. За моим любимым режиссёром — Владимиром Валентиновичем Меньшовым. И вот Вера ушла за ним. Так, считаю, бывает у любящих людей. У меня от работы и общения с Верой остались очень тёплые воспоминания", — сказал актёр и продюсер Игорь Угольников в разговоре с Daily Storm.

К словам соболезнований присоединились представители медиа и культуры. Маргарита Симоньян, недавно пережившая личную утрату, также отметила значимость Алентовой для страны и искусства.

"Не стало изумительной Веры Алентовой, с которой я имела честь быть знакомой. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким", — отметила телеведущая Маргарита Симоньян.

Значение Алентовой для кино и театра

Вера Алентова оставила после себя десятки ролей, которые стали частью культурного кода страны. Её работы в кино и театре отличались эмоциональной точностью, вниманием к деталям и редкой человечностью. Актриса была символом эпохи и примером профессиональной преданности профессии.

