Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы

Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности
Шоу-бизнес

Уход Веры Алентовой стал неожиданным ударом для театрального и кинематографического сообщества. Актриса до последнего момента оставалась активной и появилась на публичном мероприятии всего за несколько часов до трагедии. Резкое ухудшение самочувствия произошло внезапно и не оставило времени на долгую борьбу. Об этом сообщает SHOT.

Актриса Вера Алентова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Вера Алентова

Что известно о последних часах актрисы

Днём Вера Алентова присутствовала на церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Во время мероприятия ей стало плохо, состояние стремительно ухудшалось, и окружающие сразу вызвали медиков. Артистку вынесли из здания театра на носилках и доставили в больницу бригадой скорой помощи.

Врачи около часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пациентку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне хронических проблем с сердцем.

Состояние здоровья и перенесённые осложнения

В последние годы Вера Алентова сталкивалась с серьёзными медицинскими трудностями. В 2021 году актриса была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, после которой, по данным источников, у неё обострились сердечно-сосудистые заболевания. Такие осложнения нередко требуют постоянного наблюдения, медикаментозной поддержки и строгих ограничений по нагрузкам.

Спустя два года артистка решилась на пластическую операцию, несмотря на существующие риски для сердца. Врачи регулярно отмечают, что любые хирургические вмешательства при сердечных патологиях требуют особенно тщательной подготовки и последующего контроля.

Наследие Веры Алентовой в кино и театре

Для миллионов зрителей Вера Алентова навсегда останется одной из ярчайших фигур отечественного кинематографа. Она известна по ролях в "Москва слезам не верит", "Зависти богов" и в других фильмах, где она умела сочетать внутреннюю драму, силу характера и яркую харизму.

Её экранные образы отличались психологической точностью и жизненной убедительностью. Благодаря этому Алентова стала одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис советского и российского кино, а её работы до сих пор остаются востребованными у зрителей разных поколений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
