Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недостаток витаминов зимой вызывает усталость и сонливость – невролог Суворинова
В Англии нашли доказательства раннего контроля огня неандертальцами — Popsci
Осознанность помогает разорвать токсичные отношения – психолог Абравитова
Пищевая сода помогает быстро сделать жёсткое мясо мягче — кулинары
Пересадка орхидеи после цветения снижает риск загнивания корней — Actualno
Глава "Ростеха" сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует завершить 2025 год с прибылью
Резкие колебания температуры повышают риск инсульта – терапевт Лапа
Чёткий распорядок дня улучшает адаптацию к нагрузкам — тренеры
За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых

Имя, которое не сходило с афиш десятилетиями: новость о смерти Веры Алентовой стала шоком

Актриса Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни
Шоу-бизнес

Сообщение о смерти Веры Алентовой стало одной из самых обсуждаемых новостей культурной повестки дня. Актриса десятилетиями оставалась заметной фигурой театра и кино, а её имя было хорошо знакомо нескольким поколениям зрителей. Новость прозвучала внезапно и вызвала широкий отклик в профессиональной среде. Об этом сообщает ТАСС.

Актриса Вера Алентова
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Актриса Вера Алентова

Сообщение театра и подтверждение информации

Информацию о смерти народной артистки РФ подтвердили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, с которым была связана её сценическая карьера. Представитель учреждения ответил на запрос агентства, не вдаваясь в подробности и не называя обстоятельств произошедшего.

"Да, это правда", — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

Причина смерти актрисы официально не уточнялась. Театр также не стал делать дополнительных заявлений, ограничившись подтверждением самого факта.

Что было известно ранее

Незадолго до этого в СМИ появлялась информация о резком ухудшении самочувствия Веры Алентовой. Сообщалось, что ей стало плохо во время церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким. Эти сведения привлекли внимание, однако тогда подробности также не раскрывались.

Подобные эпизоды нередко становятся предметом общественного обсуждения, особенно когда речь идёт о людях, чья жизнь и работа долгие годы были связаны с публичным пространством — театром, кино и культурными событиями.

Значение Веры Алентовой для театра и кино

Вера Алентова была одной из тех актрис, чьё имя ассоциировалось с классической школой актёрского мастерства. Зрители знали её по работам в кино, а театральная публика — по ролям в репертуарных спектаклях. Её творческий путь был связан с драматическим театром, крупными кинопроектами и телевизионными постановками.

Такие артисты формируют культурный фон эпохи, влияя на представления о профессии и задавая высокую планку для последующих поколений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Садоводство, цветоводство
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Последние материалы
Пищевая сода помогает быстро сделать жёсткое мясо мягче — кулинары
Пересадка орхидеи после цветения снижает риск загнивания корней — Actualno
Глава "Ростеха" сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует завершить 2025 год с прибылью
Планетарный фон 26 декабря активизирует завершение дел
Резкие колебания температуры повышают риск инсульта – терапевт Лапа
Крупные собаки начинают стареть с шести лет
Актриса Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни
Чёткий распорядок дня улучшает адаптацию к нагрузкам — тренеры
За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых
В Великом Устюге создадут туристическую ОЭЗ Дед Мороз до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.