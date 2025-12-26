Беременность, о которой молчали почти 10 лет: Валерия раскрыла личную трагедию, изменившую её жизнь

Валерия потеряла ребёнка в браке с Иосифом Пригожиным

История, о которой долго молчали, прозвучала неожиданно и очень лично. Валерия подробно рассказала о событии, которое стало для неё болезненным переломным моментом. Речь идёт о беременности, случившейся в зрелом возрасте и закончившейся трагически. Об этом певица рассказала в интервью Яне Чуриковой.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия

Путь Валерии к новой жизни

Исполнительница хита "Метелица" вырастила троих детей от первого брака с композитором и продюсером Александром Шульгиным. Их союз завершился в феврале 2002 года, и позже артистка открыто называла эти отношения абьюзивными. Спустя два года в её жизни появился Иосиф Пригожин, с которым она построила новый брак и, по собственным словам, обрела внутреннюю опору.

Долгое время казалось, что тема материнства для Валерии уже закрыта, однако спустя годы судьба преподнесла неожиданный поворот, о котором певица не говорила публично почти десять лет.

Беременность в 47 лет и тяжёлые последствия

В интервью Яне Чуриковой артистка призналась, что в 47 лет забеременела, не подозревая об этом. В тот период она тяжело заболела и перенесла вирусную инфекцию с высокой температурой, принимая сильнодействующие препараты.

"В 47 лет я забеременела. Я не знала об этом. Я жутко заболела: подхватила вирус, лежала с температурой 40 и принимала жуткие антибиотики лошадиными дозами. И мне не удалось сохранить ребёнка", — призналась Валерия.

Певица подчеркнула, что решение о возможном пополнении в семье было осознанным и обоюдным.

"Мы понимали, что если получится ребёнок, то хорошо нам будет. Уже даже имя придумали. Был месяц плоду, когда мы поняли, что развитие затормозилось", — отметила она.

Почему об этом не знали даже дети

По словам Валерии, ни дочь, ни двое сыновей не были в курсе беременности. Семья узнала о случившемся уже после публикаций в СМИ, что стало для артистки дополнительным ударом.

"Причём я была в клинике под чужой фамилией, заходила через чёрный вход. Какие-то медработники на уровне медсестёр, санитарок эту информацию слили", — посетовала звезда эстрады.

Эта история затронула и саму Яну Чурикову, которая посвятила выпуск своего проекта теме зрелости и принятия возрастных изменений.

"Валерия рассказала про беременность в 47 лет, и я разрыдалась… Тема выпуска — красивая зрелость. Откровенно говорить о том, что будет со каждой, решаются немногие", — написала Чурикова в своём Telegram-канале.

Сравнение: позднее материнство и ранние роды

Поздняя беременность часто требует более тщательного медицинского наблюдения, чем материнство в молодом возрасте. Женщины после 45 лет чаще сталкиваются с гормональными изменениями, необходимостью регулярных обследований и повышенным вниманием к здоровью. В то же время осознанность, финансовая стабильность и поддержка партнёра становятся важным преимуществом зрелого материнства.