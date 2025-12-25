Цена службы в армии оказалась высокой: рэпер Macan рискует недосчитаться 50 миллионов рублей

В новогодний сезон рэпер Macan может остаться без привычных многомиллионных гонораров. Исполнитель, чьи концерты традиционно считаются одними из самых дорогих на рынке, в этом году фактически выпадает из праздничного графика. Причина — служба в армии, которая ограничивает его участие в коммерческих выступлениях.
Рэпер Macan, известный под настоящим именем Андрей Косолапов, рискует недополучить свыше 50 млн рублей только за один новогодний период. По информации источников, его стандартный гонорар за выступление в канун Нового года составлял 49-50 млн рублей, что делало артиста одним из самых дорогих хедлайнеров праздничных мероприятий.
В текущем году ситуация изменилась. Из-за прохождения военной службы артист, вероятнее всего, будет недоступен для частных и корпоративных концертов. Даже в случае согласия на выступление организация шоу потребует отдельного разрешения командования, что существенно усложняет процесс бронирования артиста и снижает интерес со стороны заказчиков.
Ранее в СМИ уже сообщалось, что Косолапов проходит службу в элитном подразделении Вооружённых сил России. По опубликованным данным, рэпер выполняет задачи оператора беспилотных летательных аппаратов, что предполагает повышенную занятость и строгий регламент.
Такая ситуация напрямую отражается на концертном рынке. Организаторы новогодних мероприятий, как правило, выбирают артистов с гарантированной доступностью, ведь корпоративы и шоу-программы планируются заранее и связаны с большими бюджетами, техническим оборудованием и рекламой. Об этом сообщает издание "Постньюс".
На фоне отсутствия Macan'а заказчики всё чаще обращают внимание на других популярных исполнителей. Один из них — рэпер Icegergert, настоящее имя которого Георгий Гергерт. Его гонорар за новогоднее выступление стартует с 8 млн рублей, что почти в семь раз ниже ценника Macan'а.
В преддверии праздников Icegergert уже скорректировал стоимость своих услуг, увеличив её примерно вдвое. При этом артист остаётся доступным для концертов 31 декабря и 1 января, что делает его более удобным вариантом для частных мероприятий, корпоративов и закрытых вечеринок.
Перед началом переговоров команда Гергерта запрашивает подробную информацию о заказчике. Особое внимание уделяется статусу клиента: исполнителя интересуют бизнесмены, чиновники и управленцы, что говорит о селективном подходе к выступлениям.
Такой формат работы становится всё более распространённым на рынке шоу-бизнеса, где артисты стремятся контролировать не только график, но и репутационную составляющую своих выступлений.
