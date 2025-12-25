Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена службы в армии оказалась высокой: рэпер Macan рискует недосчитаться 50 миллионов рублей

Macan не сможет выступить в Новый год из-за службы в армии
Шоу-бизнес

В новогодний сезон рэпер Macan может остаться без привычных многомиллионных гонораров. Исполнитель, чьи концерты традиционно считаются одними из самых дорогих на рынке, в этом году фактически выпадает из праздничного графика. Причина — служба в армии, которая ограничивает его участие в коммерческих выступлениях.

Рэпер Макан
Фото: commons.wikimedia.org by Хижина Музыканта, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рэпер Макан

Как служба повлияла на доходы Macan'а

Рэпер Macan, известный под настоящим именем Андрей Косолапов, рискует недополучить свыше 50 млн рублей только за один новогодний период. По информации источников, его стандартный гонорар за выступление в канун Нового года составлял 49-50 млн рублей, что делало артиста одним из самых дорогих хедлайнеров праздничных мероприятий.

В текущем году ситуация изменилась. Из-за прохождения военной службы артист, вероятнее всего, будет недоступен для частных и корпоративных концертов. Даже в случае согласия на выступление организация шоу потребует отдельного разрешения командования, что существенно усложняет процесс бронирования артиста и снижает интерес со стороны заказчиков.

Служба в армии и публичный статус артиста

Ранее в СМИ уже сообщалось, что Косолапов проходит службу в элитном подразделении Вооружённых сил России. По опубликованным данным, рэпер выполняет задачи оператора беспилотных летательных аппаратов, что предполагает повышенную занятость и строгий регламент.

Такая ситуация напрямую отражается на концертном рынке. Организаторы новогодних мероприятий, как правило, выбирают артистов с гарантированной доступностью, ведь корпоративы и шоу-программы планируются заранее и связаны с большими бюджетами, техническим оборудованием и рекламой. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Альтернатива на новогодние праздники

На фоне отсутствия Macan'а заказчики всё чаще обращают внимание на других популярных исполнителей. Один из них — рэпер Icegergert, настоящее имя которого Георгий Гергерт. Его гонорар за новогоднее выступление стартует с 8 млн рублей, что почти в семь раз ниже ценника Macan'а.

В преддверии праздников Icegergert уже скорректировал стоимость своих услуг, увеличив её примерно вдвое. При этом артист остаётся доступным для концертов 31 декабря и 1 января, что делает его более удобным вариантом для частных мероприятий, корпоративов и закрытых вечеринок.

Условия и требования к заказчикам

Перед началом переговоров команда Гергерта запрашивает подробную информацию о заказчике. Особое внимание уделяется статусу клиента: исполнителя интересуют бизнесмены, чиновники и управленцы, что говорит о селективном подходе к выступлениям.

Такой формат работы становится всё более распространённым на рынке шоу-бизнеса, где артисты стремятся контролировать не только график, но и репутационную составляющую своих выступлений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
