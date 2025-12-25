Собчак раскрыла правду: была ли договорённость о месте на кладбище за интервью вдовы Паши Техника

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Собчак не обещала купить место на кладбище для Паши Техника
Шоу-бизнес

Смерть Паши Техника 5 апреля стала шоком для его поклонников и спровоцировала волну обсуждений в медиапространстве. Почти сразу после трагедии Ксения Собчак опубликовала интервью с вдовой рэпера, которое вызвало резонанс. Спустя несколько дней вокруг этого разговора появились слухи, переросшие в громкий скандал.

Ксения Собчак
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ксения Собчак

Интервью и слухи вокруг помощи

После выхода беседы с вдовой Паши Техника в соцсетях начали активно обсуждать возможные договорённости между журналисткой и семьёй музыканта. В Сети стали распространяться версии о том, что интервью якобы было записано в обмен на обещание оплатить место на кладбище и организацию похорон. Дополнительное напряжение вызвали разговоры о том, что после публикации материала Собчак якобы перестала выходить на связь.

Разговор в шоу Иды Галич

Тема получила продолжение в выпуске VK-шоу "Есть вопросики", где Ида Галич напрямую задала Ксении Собчак вопросы о происходящем. Блогер отметила, что версии в публичном поле противоречат друг другу, а вдова музыканта, по слухам, осталась разочарована.

"Такой договорённости у нас никогда не было. Мне кажется, это довольно странно. Вот это как раз нарушение моих этических норм. Договариваться об интервью за место на кладбище — какой-то трэш. Я бы сама на это никогда не пошла", — передаёт слова Собчак "СтарХит".

Журналистка подчеркнула, что помощь действительно оказывалась, но она носила исключительно человеческий и добровольный характер.

"Мы помогли. У нас было очень человеческое общение. Я просто первой позвонила, когда они ещё были там, и предложила помощь. Я сделала то, о чём меня попросили, но это не было связано ни с кладбищем, ни с местом. Я не имею даже таких связей. Это была та или иная форма финансовой помощи для неё и её близких", — сказала Собчак.

Контекст трагедии

Паша Техник скончался на Пхукете из-за передозировки наркотиками. Проблемы с запрещёнными веществами сопровождали его много лет и неоднократно становились поводом для тревоги среди близких и фанатов. За три года до смерти рэпер уже находился в критическом состоянии: он впал в кому и был подключён к аппарату ИВЛ, однако тогда врачам удалось его спасти.

Этот эпизод стал для артиста переломным. Он прошёл лечение в рехабе, сосредоточился на семье, стал больше времени проводить с женой Евой Карицкой и сыном Иваном. Несмотря на попытки вернуться к трезвой жизни, зависимость оказалась сильнее — последний срыв стал фатальным.

Ответы на обвинения в хайпе

Отдельной темой стали упрёки коллег, которые сочли интервью слишком поспешным и неэтичным. На это Собчак дала развёрнутый ответ, объяснив логику своей работы.

"Хайп ли это? Это интерес. Долг журналиста — находить интересные темы, быть интересным. Тут просто журналистская зависть. Охота за героем — часть журналистской работы. Если ты не умеешь хорошо охотиться за героем, то вон из профессии", — отметила Собчак.

Она добавила, что подготовка интервью потребовала серьёзных усилий и оперативных решений, включая ночную поездку в аэропорт и конкуренцию с другими СМИ.

"Не все готовы встать в три часа ночи и поехать в аэропорт без гарантии результата. Это конкуренция, и она нормальна. Люди борются за контент, и если они честно находят способы обойти конкурентов, в этом нет ничего плохого. Это моя работа", — заявила Собчак.

Сравнение: эксклюзивное интервью и стандартная новостная работа

Эксклюзивные интервью отличаются от обычных новостных материалов уровнем вовлечённости и рисков. В первом случае журналист берёт на себя ответственность за контакт с героями в сложный период, часто действует без гарантий результата и работает в условиях жёсткой конкуренции. Стандартные новости строятся на официальных заявлениях, пресс-релизах и комментариях, где эмоциональная нагрузка и степень личного участия ниже. Именно эта разница часто становится причиной споров о допустимых границах профессии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
