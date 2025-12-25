Девочки мои любимые: публикация Кристины Орбакайте получила неожиданный отклик от Аллы Пугачёвой

Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством

Сегодняшний день для миллионов верующих по всему миру связан с одним из самых тёплых и семейных праздников — Рождеством. В этот день Кристина Орбакайте напомнила о себе не концертами, а искренним личным жестом. Певица записала видео и обратилась к подписчикам вместе с дочерью в личном блоге.

Праздничное обращение от Кристины Орбакайте и Клавдии

Кристина Орбакайте вместе с дочерью Клавдией записали короткое видеообращение на фоне нарядно украшенных ёлок. В кадре царила спокойная, почти камерная атмосфера, характерная для семейных праздников. Певица и её дочь улыбались и выглядели расслабленно, словно обращались не к многотысячной аудитории, а к близким людям.

"Мы, девочки-католички, поздравляем всех с католическим Рождеством. Счастья, радости и удачи. И любви", — улыбаясь, сказали мама и дочка.

Такой формат поздравлений давно стал привычным для публичных персон, особенно в период праздников. Видеообращения в социальных сетях позволяют сохранить личный тон и подчеркнуть семейные ценности.

Реакция подписчиков и обсуждение формулировок

В комментариях под публикацией развернулась дискуссия. Часть подписчиков обратила внимание на формулировку "католическое Рождество", указав, что праздник один, а различия касаются лишь календарных дат у католиков, протестантов и православных. Эти комментарии носили скорее уточняющий, чем конфликтный характер.

При этом большинство пользователей восприняли поздравление позитивно. Люди отвечали тёплыми словами, желали здоровья, гармонии и благодарили артистку за искренность. Для многих подписчиков подобные моменты становятся редкой возможностью увидеть звёзд вне сцены и официальных образов.

Тёплые слова от Аллы Пугачёвой

К обсуждению присоединилась и Алла Пугачёва. Народная артистка оставила комментарий, адресованный дочери и внучке. Сообщение получилось лаконичным, но эмоционально насыщенным.

"С Рождеством, девочки мои любимые", — написала легендарная певица.

Этот комментарий быстро привлёк внимание пользователей и стал одним из самых обсуждаемых под публикацией. Для поклонников семьи Орбакайте-Пугачёвой такие редкие публичные проявления семейной близости имеют особую ценность.