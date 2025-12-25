Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким

Прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким прошло в стенах Театра имени Владимира Маяковского, где он служил почти сорок лет. Церемония собрала коллег, близких и зрителей, для которых актёр был не просто известным именем, а частью личной истории. День оказался тяжёлым не только из-за утраты, но и из-за драматичных эпизодов во время панихиды. Об этом сообщает издание VOICE.

Фото: commons.wikimedia.org by Сеймон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Актёр Анатолий Лобоцкий

Прощание в родном театре

Церемония прощания состоялась на Основной сцене Театра Маяковского, куда к утру пришли родные, друзья, артисты и поклонники Анатолия Лобоцкого. У входа в театр установили его фотографию, а в фойе разместили портрет актёра. Гроб с телом был установлен на сцене, где он выходил к зрителю десятки лет.

Гражданская панихида началась в 9:00 и продолжалась более двух часов. Пространство зала сопровождал видеоряд из архивных фотографий и фрагментов спектаклей, напоминая о масштабной театральной и кинематографической биографии артиста.

Слова коллег и воспоминания

Одним из первых к собравшимся обратился художественный руководитель театра Егор Перегудов, подчеркнув особое отношение Лобоцкого к профессии и сцене.

"Мы потеряли большого артиста, несправедливо, незаслуженно рано… И мы потеряли большого человека. Как же он относился к театру. Он его понимал как что-то смыслообразующее в своей жизни и в жизни нашей. Это большая редкость. Анатолий Анатольевич, спасибо вам", — сказал Егор Перегудов.

Игорь Костолевский отметил интеллигентность и философское восприятие жизни, которые всегда ощущались в работах Лобоцкого. По его словам, утрата затронула не только театральную сцену, но и кинематограф.

"Конечно, это огромная потеря не только для театра, но и для кино. Анатолий был замечательным киноартистом! Его любили зрители, ценили коллеги за его порядочность, за его отношение к профессии, за его отношение к людям", — заверил Игорь Костолевский.

Режиссёр Юрий Иоффе вспомнил эпизод из 1990-х годов, когда Лобоцкий в экстренной ситуации, когда другой актёр не смог выйти на сцену, за короткое время выучил главную роль и спас премьеру спектакля.

"В этот вечер он сыграл блистательно: ни зрители, ни критики ничего не поняли", — отметил Юрий Иоффе.

Личное измерение утраты

Анна Ардова рассказала о многолетней совместной работе в спектакле "Чума на оба ваши дома", назвав Лобоцкого редким партнёром, на которого всегда можно было положиться.

"Я всегда знала, что, если на сцене у тебя порвётся платье, он тебя прикроет, если вдруг забудешь текст, он за тебя его скажет, если будешь падать, Лобоцкий точно поймает, поможет, поддержит, всегда будет рядом", — поделилась Анна Ардова.

На прощание приехала и Вера Алентова, партнёрша актёра по фильму "Зависть богов". К концу церемонии 83-летней актрисе стало плохо у гроба, и медики были вынуждены срочно оказать ей помощь, доставив в машину скорой помощи.

Реакция семьи и последние аплодисменты

Родственники артиста заранее попросили отказаться от съёмок во время церемонии. Театр пошёл навстречу семье и не проводил аккредитацию съёмочных групп. Бывшая жена актёра Юлия Рутберг также пришла проститься с Лобоцким и резко отреагировала на журналистов у здания театра.

"Всё!" — выкрикнула Юлия Рутберг, обращаясь к представителям прессы.

По завершении панихиды гроб с телом актёра вынесли под продолжительные аплодисменты, которые не стихали около пяти минут.

Болезнь, о которой почти не говорили

В последние два года жизни актёр боролся с раком лёгких, однако предпочитал не делиться подробностями состояния здоровья. На вопросы он отвечал коротко: "Терпимо". Коллеги отмечали, что после диагноза он сознательно ушёл в тень.

"Он два года болел, был совершенно недоступен. Он не общался ни с кем, ни с кем не разговаривал, у него была очень тяжёлая болезнь, и никто к нему не приставал, не дёргал и не мучал его. С театром не общался, не отвечал на звонки, потому что просто ему было тяжело", — рассказала актриса Светлана Немоляева.

Сравнение: театральные и кинороли Анатолия Лобоцкого

Театр был для Лобоцкого основой профессии и местом творческого поиска. Здесь он раскрывался через сложные драматические роли и долгие репетиционные процессы.

Кино давало иную форму диалога со зрителем, более массовую и эмоционально прямую. В фильмах его ценили за сдержанность, внутреннюю глубину и умение работать с паузой. Оба направления дополняли друг друга, формируя цельный образ артиста.