Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все

Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Шоу-бизнес

Народная артистка России Лариса Долина после концерта в центре Москвы предпочла не вступать в диалог с прессой, хотя внимание к ней было повышенным. Журналисты ожидали певицу у выхода с площадки, однако она не стала реагировать на обращения. Ситуация привлекла дополнительный интерес на фоне громкого судебного спора вокруг недвижимости артистки. Об этом сообщает ТАСС.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Концерт без общения с прессой

После сольного выступления в одном из столичных баров Лариса Долина покинула площадку, не ответив ни на один вопрос журналистов. Представители охраны выстроили дистанцию между артисткой и прессой, не подпуская репортёров близко. Несмотря на это, было очевидно, что вопросы она слышала.

Не делая комментариев, певица направилась к автомобилю и уехала. Причины такого решения она не пояснила. Подобное поведение лишь усилило интерес общественности, учитывая текущий информационный фон вокруг её имени.

Атмосфера на сольном выступлении

Сам концерт прошёл в тёплой и почти камерной обстановке. Площадка, рассчитанная менее чем на сотню зрителей, была практически полностью заполнена. Публика активно реагировала на каждое выступление, поддерживая артистку аплодисментами.

"Браво!" — кричали зрители почти после каждой композиции.

Поклонники дарили цветы, а некоторые гости подпевали, когда певица обращалась к залу и протягивала микрофон. Концерт стал примером живого контакта с аудиторией, несмотря на отсутствие общения за пределами сцены.

Судебный спор вокруг квартиры

Дополнительное внимание к Долиной связано с резонансным делом о продаже её квартиры. История получила широкий общественный отклик из-за последствий для покупательницы недвижимости Полины Лурье. Женщина осталась без жилья и без средств, уплаченных по сделке.

Ранее суды принимали сторону артистки, которая настаивала, что оформила договор под давлением мошенников. Однако финальную точку поставил Верховный суд РФ. Решение, вынесенное 16 декабря, закрепило право собственности за Лурье.

Итоговое решение суда

Согласно постановлению высшей судебной инстанции, Лариса Долина утратила законные основания для проживания в квартире. Суд указал, что собственником жилья остаётся покупательница, а артистка обязана освободить помещение.

Это решение стало важным прецедентом и вызвало активное обсуждение как в юридическом сообществе, так и среди широкой аудитории. Ситуация показала, насколько сложными могут быть последствия сделок с недвижимостью даже для публичных персон.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
