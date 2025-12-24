Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Долина спела хиты в небольшом столичном баре: первый концерт после суда принёс неожиданный эффект

Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Шоу-бизнес

Вечер в одном из баров в центре Москвы прошёл под знаком живого звука и узнаваемых мелодий. Лариса Долина впервые вышла на сцену с сольным концертом после резонансного решения Верховного суда по делу о квартире. Публика встретила народную артистку тепло и поддержала с первых минут выступления. Об этом сообщает ТАСС.

Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Первый концерт после громкого суда

Выступление певицы состоялось в камерном формате — в уютном столичном баре, где почти все столики оказались заняты. Атмосфера напоминала клубный вечер с близким контактом между артистом и залом. Слушатели реагировали на каждую композицию аплодисментами, а за первые полчаса концерта на сцене появилось несколько букетов цветов.

"Что ж, спасибо всем, что пришли. Я желаю всем замечательного вечера с прекрасной музыкой. Я попробую подарить вам хорошее настроение", — сказала певица в начале вечера.

Репертуар и реакция зала

В программу вошли песни, хорошо знакомые нескольким поколениям слушателей. Со сцены прозвучали "Льдинка", "Не надо слов", "Я не умею танцевать" и другие хиты. Зал активно включался в происходящее, а кульминацией стала композиция "Три белых коня", во время которой зрители хором спели весь текст, когда певица протянула им микрофон.

Контекст: спор вокруг квартиры

Интерес к первому концерту после паузы был связан не только с музыкой. История с квартирой Ларисы Долиной получила широкий общественный отклик. Покупательница недвижимости Полина Лурье лишилась и жилья, и выплаченных средств, поскольку артистка ранее доказала в судах, что подписала договор под влиянием мошенников.

Однако финальную точку в деле поставил Верховный суд РФ. 16 декабря он постановил, что право собственности остаётся за Лурье. Согласно решению, Долина проживает в квартире незаконно и обязана её покинуть.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
